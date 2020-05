Kapper Gert Bloemen opende zaak na verplichte coronasluiting: “Razend druk, maar ik ben blij dat ik mijn klanten terugzie” Christophe Maertens

21 mei 2020

15u29 0 Ieper Kapper Gert Bloemen, die in het centrum van Vlamertinge zijn kapsalon uitbaat, is blij dat hij na twee maanden ‘werkloosheid’ opnieuw haar kan knippen. Kort nadat de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf, staat de agenda van de man voor de komende weken al bomvol. “Ik heb nauwelijks tijd om te eten.”

Klanten blijven onophoudelijk bellen om een afspraak te maken en tijd om te eten heeft hij niet: kapper Gert Bloemen uit de Poperingseweg in Vlamertinge heeft het druk, heel druk. Een paar dagen nadat de Nationale Veiligheidsgraad de kappers toelating gaf om vanaf 18 mei opnieuw haar te knippen, staat het vast dat man de komende weken slechts aan een ding moet denken: zijn job. “Ik heb door de coronacrisis acht weken moeten sluiten, van 20 maart tot en met 19 mei”, vertelt Gert. “Dat is een heel lange periode, niet alleen voor mij, maar ook voor de klanten. Ik ben blij dat ik opnieuw aan de slag kan, want ik mistte het wel, mijn werk en de mensen in het salon.”

Met de premies die de overheid uitschreef, kon ik zeker verder Kapper Gert Bloemen

Steunmaatregelen

Honger lijden moest de kapper gelukkig niet doen. “Met de premies die de overheid uitschreef, kon ik zeker verder”, zegt hij. “De eerste maand kreeg ik 4.000 euro en daarna 160 euro per dag werkloos, wat voor mij op een goede 3.200 euro neerkomt. Voor mij was dat oké, maar eigenlijk moest de financiële steun op een andere manier worden berekend. Neem nu een restaurant met veel personeel, die mensen komen met die 4.000 euro niet rond. Ook als je in de deelgemeenten je zaak hebt, valt dat goed mee, maar als ja in het centrum van Ieper een huur van 2.000 euro moet betalen, dan wordt het al moeilijker. De overheid had beter gekeken naar het inkomen van de mensen, en de steunmaatregelen daarop gebaseerd.”

2.800 km op de teller

Gert verveelde zich niet in zijn twee maanden ‘werkloosheid’. “Ik doe graag aan sport en heb dus veel kunnen fietsen en lopen”, aldus de kapper. “Ik heb 2.800 fietskilometers op de teller. Ook wandelen in eigen streek stond op mijn programma. Daarnaast kuiste ik mijn zolder op, voerde schilderwerken uit en hielp mijn parking uitbreken en aanleggen.”

In de periode van zijn sluiting kreeg Gert de vraag van sommige klanten of hij toch niet hun kapsel op orde wou brengen. “Ik deed daar niet aan mee, want dat lijkt me toch heel oneerlijk. De overheid helpt ons door deze moeilijke periode en het kan niet de bedoeling zijn om daar misbruik van te maken.”

Misschien wordt de coronacoupe de nieuwe mode: knippen rond het mondmasker Kapper Gert Bloemen

Bij de heropening van zijn zaak, moest Gert met enkele veranderingen rekening houden. “De mensen die binnenkomen, moeten hun handen wassen. Daarnaast ontsmet ik alles, zoals de leuning van de stoelen en de wasbak. Mijn kammen en scharen plaats ik in een ontsmettingsmiddel en de tondeuse wordt met een spray behandeld. Er liggen geen magazines en kranten meer in mijn zaak. Sommige collega’s installeren een scherm, maar dat is niet verplicht. Wat wel verplicht is, is het dragen van een mondmasker. Dat is wennen en bij het trimmen of scheren van een baard moet je het mondmasker uiteraard afdoen, anders zou het wat vreemd zijn. Misschien wordt de coronacoupe de nieuwe mode: knippen rond het mondmasker. (lacht)”

12 uur per dag

De kapper uit Vlamertinge ziet zijn agenda met de minuut aandikken. “Ik werk van dinsdag tot en met zaterdag van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Tijd om te stoppen om te eten, heb ik nauwelijks.”

Zijn woorden zijn nog niet koud of de volgende afspraak komt het salon binnen. Een moeder uit Voormezele met drie kinderen, allen met mondmasker. “De kinderen vonden het eens tof om hun haar te laten groeien, maar met dit warm weer veranderde dat wel en wilden ze naar de kapper”, zegt mama Petra Vandenbroucke. “Ik had voordien gebeld naar Gert, omdat ik wel wist dat het druk zou worden. Het is trouwens de eerste keer dat de kinderen een mondmasker dragen, omdat we wisten dat het moest bij de kapper. Ik had zelf al voorgesteld om hun haar met de tondeuse te doen, maar dat vonden ze geen goed plan.”

“En ik ook niet”, horen we Gert vanuit de achtergrond roepen.