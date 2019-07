Kantien Royal komt terug naar Ieper Christophe Maertens

03 juli 2019

07u53 0 Ieper Het Food Truck Festival Kantien Royal komt opnieuw naar Ieper. Op 23, 24 en 25 augustus wordt het Espanadeplein omgebouwd tot gezellige markt.

Op het plein zullen vooral foodtrucks te vinden zijn, aangevuld met kraampjes met zoetigheden, drankjes en koffie en een middenplein met tafels en stoelen, met een podium met dj, zithoeken en andere randanimatie. De foodtrucks verkopen onder andere hamburgers, burrito’s, hot dogs, oosterse dumplings en springrolls, Indian curry en krekels op een stokje. “Alles tegen een betaalbare prijs. Wil je gewoon even de sfeer komen opsnuiven en genieten in een sympathiek decor met muziek op de achtergrond, dan kan dat ook: de toegang is gratis”, zeggen de organisatoren.

Vrijdag 23 augustus is het foodtruckfestival open van 16 tot 23.30 uur, op zaterdag van 12 tot 23.30 uur en op zondag van 12 tot 23.30 uur.