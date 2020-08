Kanoclub De Paddel mag kano’s en SUPs verhuren: “Zo kunnen we ons inkomstenverlies door corona toch nog een beetje goedmaken” Christophe Maertens

21 augustus 2020

14u24 0 Ieper Sinds een paar weken kun je een kano of SUP (Stand Up Padding) huren bij Kanoclub De Paddel aan Dikkebusvijver in Ieper. De club kreeg toestemming van het stadsbestuur om zo hun inkomstenverlies na de annulering van hun tornooi goed te maken.

De Paddel organiseert jaarlijks een kajakpolotornooi. Daarop waren voor dit jaar een recordaantal van 74 teams ingeschreven. Door corona werd alles geannuleerd. “Voor ons is dat een drama, want we halen onze inkomsten uit dat tornooi”, zegt voorzitter Serge Vandeputte van De Paddel. “We moesten dus op zoek naar alternatieven. Een van de opties was onze SUPs en kano’s verhuren. We hadden daar vroeger al eens voor aangeklopt bij het stadsbestuur, maar toen mocht het niet. Nu kregen we wel toestemming.” De club is ook aan het onderzoeken of het pedalo’s kan toegankelijk maken voor G-sporters.

Liefhebbers kunnen kano’s huren voor twintig euro per uur, terwijl een SUP huren je tien euro per uur kost. Watersporten kan op zaterdag tussen 13.30 en 14.30 uur, 14.30 en 15.30 uur en 15.30 en 16.30 uur. Je kunt ook varen tijdens de cluburen: op woensdag van 18.30 tot 20.30 uur en op zondag van 10.30 tot 11.30 uur. Reserveren via info@de-paddel.be. Meer info op www.de-paddel.be.