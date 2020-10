Kankerpatiënt overlijdt twee maanden na zinloos geweld, dader krijgt 10 maanden cel Christophe Maertens

05 oktober 2020

15u16 2 Ieper De rechter in Ieper veroordeelde een man uit Izegem tot een 10 maanden effectieve celstraf bij verstek nadat hij een doodzieke man in Ieper een pak slaag gaf. Het slachtoffer overleed twee maanden na de feiten, volgens zijn echtgenote nadat hij zijn levenslust verloor na het incident.

Didier Desmet, de voormalige uitbater van pizzeria La Luna in de Elverdingestraat in Ieper, kampte meer dan zeven jaar lang met kanker. De man bleef strijden tot hij in 2018 het slachtoffer werd van zinloos geweld.

In het weekend van straattheater De Gevleugelde Stad zat Didier samen met zijn echtgenote op een terras een drankje te nuttigen. Aan een tafel in de buurt gooide plots een man de drank uit een glas in het gezicht van een vrouw met een wenend kind. Didier maakte een opmerking en werd even later hard aangepakt. Het slachtoffer kreeg een slag op zijn het gezicht en viel op de grond. Daar moest hij nog een stamp verdragen. De vrouw van het slachtoffer kon de nummerplaat noteren van de wagen waarin de agressieveling plaatsnam. De politie kwam daarmee de dader op het spoor.

R.D. kreeg een dagvaarding in zijn bus om het te komen uitleggen voor de rechter, maar hij stuurde zijn kat. De rechtbank veroordeelde de Izegemnaar maandag tot 10 maanden cel en een geldboete voor opzettelijke slagen en verwondingen. Twee maanden na de feiten stierf Didier Desmet. Zijn vrouw denkt dat hij wellicht zonder het incident langer in leven was gebleven.