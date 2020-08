Kalfvaart krijgt comfortabele fietssuggestiestroken Christophe Maertens

25 augustus 2020

14u02 1 Ieper In de Kalfvaart in Ieper beginnen op 14 september wegenwerken om er bredere, comfortabele fietssuggestiestroken in asfalt aan te leggen. Momenteel ligt daar een betonstrook van minder dan 1 meter breed.

“Omdat deze stroken zeer smal zijn en er een gevaarlijk hoogteverschil is tussen de betonstrook en de rijweg in asfalt, wordt de fietser op een zeer onaangenaam strookje aan de rand van de rijweg gedwongen”, zegt schepen Ives Goudseune (sp.a). “Het is een gevaarlijke situatie en we willen als stadsbestuur voor het nodige veilige comfort zorgen wanneer fietsers de weg gebruiken.”

Okergeel asfalt

Bij de werken worden de twee betonstroken opengebroken en vervangen door bredere, comfortabelere fietssuggestiestroken in okergeel asfalt. Ook de tussenliggende rijweg in asfalt wordt vernieuwd, evenals de verharding van sommige parkeerstroken. “Een bredere fietsstrook in asfalt moet het fietsers makkelijker maken om op te rijden. Er zal geen vervelende boord meer zijn”, aldus de schepen.

Verkeershinder

De werf neemt de volledige zone tussen de Brugseweg en Basculestraat in. Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om te parkeren in de straat, ook doorgaand verkeer is niet toegelaten. Tijdens bepaalde momenten, zoals hij het affrezen en asfalteren, is ook plaatselijk verkeer niet mogelijk in. Er is een omleiding voorzien en de De Pennestraat en Lindendreef worden tijdelijk doodlopende straten. Einde van de werken is voorzien eind september.