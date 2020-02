Kaffee Bazaar opnieuw bij de beste bierbars van België op ratebeer.com Christophe Maertens

11 februari 2020

17u26 4 Ieper Op de bekende bierwebsite ratebeer.com prijkt het Ieperse biercafé Kaffee Bazaar net als vorig jaar bij de beste bierbars van ons land. “Een mooie bevestiging”, glundert uitbater Joeri Devolder.

Joeri Devolder baat het biercafé in de Boomgaardstraat samen met zijn partner Nancy Demeester uit. Hij is blij dat zijn café weer in de prijzen is gevallen. “Vorig jaar was het onverwacht, maar vandaag (dinsdag, de dag van de bekendmaking, nvdr) heb ik de website wel goed in de gaten gehouden”, knipoogt de cafébaas. “Opnieuw vernoemd worden, is een bevestiging van het goede werk. Het is ook mooi voor de stad Ieper. De andere cafés op de lijst bevinden zich allemaal in grote steden, terwijl Ieper in vergelijking toch eerder klein is.”

Tweede plaats

De naam van het Ieperse biercafé staat op de lijst van ‘beste bierplekken per land voor 2019’. Volgens ratebeer.com zijn dit de cafés die zich onderscheiden als besten van hun land. Op de lijst onder de categorie Bar staat Kaffee Bazaar op een tweede plaats na ‘In de verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen en voor ’t Brugs Beertje, Beerlovers Bar en Moeder Lambic Fontainas. Dat het café op de lijst staat, is een bekroning voor de vele inspanningen van de uitbaters. “We doen ons best om een goed biercafé te zijn met bieren van hoge kwaliteit. Het vergt heel wat werk om een mooie kaart te blijven afleveren”, gaat Devolder verder. Hij geeft toe dat er wel een beetje een bierhype heerst op dit moment. “Ik denk ook niet dat die zomaar gaat verdwijnen. Eens mensen kwaliteitsvolle bieren gewoon zijn, blijven ze die drinken.”

Kaffee Bazaar is open van woensdag tot en met zondag vanaf 16 uur.