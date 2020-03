JYZ doet oproep naar mondmaskers, alle niet-dringende ingrepen en consultaties geannuleerd Christophe Maertens

16 maart 2020

15u42 0 Ieper Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis doet een oproep naar burgers en bedrijven om mond- of stofmaskers te schenken. “Daardoor kan je levens redden.” Ondertussen zijn alle niet-dringende ingrepen geannuleerd en blijft het bezoekersverbod van kracht.

Het Jan Yperman Ziekenhuis doet een oproep naar mond- en stofmaskers. “Wie beschikt als burger of bedrijf over mond- of stofmaskers? Deze maskers zorgen ervoor dat onze dokters en verpleegkundigen niet zelf ziek worden en zo verder de zorg voor hun patiënten kunnen opnemen”, aldus het ziekenhuis. “Door jouw maskers, of een deel daarvan, te schenken kan je levens redden. De maskers zijn heel er welkom aan het onthaal van ons ziekenhuis.”

Chemotherapie en dialyse

Eerder maakte het hospitaal al bekend dat alle ingrepen, behandelingen en onderzoeken die gepland waren de komende dagen en die niet dringend zijn, worden geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum. “Dagelijks is er afstemming tussen alle betrokken partijen en met de overheid om te kijken hoe lang deze regel blijft gelden. Alle lopende levensnoodzakelijke therapieën, zoals bijvoorbeeld chemotherapie en dialyse worden voortgezet. Het operatiekwartier zal enkel werken voor onco-chirurgie, infectieus geïndiceerde chirurgische interventies, traumatologische interventies en urgenties. Het is de behandelende arts die beslist of een ingreep, behandeling of onderzoek uitgesteld wordt of niet. Het secretariaat van de arts of de arts zelf verwittigt de patiënt van de annulatie.”

Pediatrie

Voor consultaties gaan enkele dringend en noodzakelijke door. “Alle andere worden geannuleerd”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “De consulterende arts evalueert de dringendheid van elke consultatie. De wachtzalen worden anders ingedeeld en uitgebreid zodat patiënten er op minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten.”

Voor de patiënten die al opgenomen zijn geldt er een bezoekverbod. “We laten tijdelijk géén bezoekers toe in ons ziekenhuis, ongeacht de leeftijd. Uitzonderingen zijn: één ouder van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie liggen, de partner van de moeder van een baby op materniteit en onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.”

Geen preventieve testen

De spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis blijft open voor elke dringende noodzakelijke ingreep of verzorging. “Patiënten die voor een (dringende) ingreep of behandeling komen, worden gevraagd alleen naar het ziekenhuis te komen. Enkel indien de patiënt absoluut assistentie nodig heeft, is maximaal één volwassen begeleider toegelaten. Even herhalen dat we géén preventieve testen uitvoeren op het coronavirus. Mensen met milde klachten worden evenmin getest. Heb je mogelijk symptomen van het coronavirus, bel dan altijd eerst naar je huisarts. Kom niet op eigen initiatief naar onze staalname-afdeling en bied je enkel aan op onze spoedafdeling met ernstige gezondheidsklachten.”