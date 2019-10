Jury samengesteld voor assisenproces rond moord op Carmen: vijf vrouwen en zeven mannen beslissen over lot van beschuldigde Siebe De Voogt

03 oktober 2019

17u29 0 Ieper In het assisenhof in Brugge is donderdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces rond de moord op Carmen Garcia Ortega (35) uit Komen. Vijf vrouwen en zeven mannen zullen beslissen over het lot van haar echtgenoot Daniel Deriemacker (38).

Carmen Garcia Ortega werd op 10 jaar 2017 vermoord teruggevonden naast haar wagen in Komen, kort na afloop van haar avondles Spaans. De dader was beestachtig te werk gegaan: de vrouw was met dertien messteken om het leven werd gebracht en werd zwaar gestampt in het gezicht. Ook de rechterachterband van de BMW Z3 van het slachtoffer was lek gestoken. De handtas en de gsm van de vrouw waren verdwenen. Haar echtgenoot Daniel Deriemacker (38) werd zestien uur op de rooster gelegd, maar mocht nadien weer beschikken. Drie maanden na de feiten werd de man toch aangehouden nadat een getuige zijn verhaal had gedaan aan de politie.

De getuige was vlak bij de plaats van de feiten ingehaald door een man met een kap over het hoofd die naar een Ford Fiesta met kapot achterlicht was gelopen. Speurders vonden achter de woning van Deriemacker in Houtem een wagen die beantwoordde aan de beschrijving van de getuige. Deriemacker ontkent echter dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn vrouw. Op 5 september nog voerden speurders uit Doornik een technisch onderzoek uit op de wagen van Carmen. Opvallend, zo kort voor de start van het proces. Het is een element dat vanaf volgende week dinsdag zeker aan bod zal komen. Donderdagnamiddag werd alvast de volksjury samengesteld. Vijf vrouwen en zeven mannen zullen oordelen of Daniel Deriemacker schuldig is aan moord op z’n echtgenote. Voor die kwalificatie riskeert de man levenslange opsluiting.