Junior Techniekacademie krijgt steun van de provincie Christophe Maertens

22 mei 2019

22u02 3 Ieper De laatste sessies van de Junior Techniekacademie in Ieper vonden woensdag plaats. De kinderen kregen daarbij hun diploma. De provincie besliste om dit nieuwe initiatief te steunen via een samenwerkingsovereenkomst van drie jaar.

Sinds 2014 organiseert hogeschool Vives, met hulp van de provincie, in bijna alle West-Vlaamse gemeentes jaarlijks een Techniekacademie voor 10- tot 12-jarigen. De Techniekacademie dompelt de kinderen onder in de wereld van techniek en STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). “We kregen veel vragen van ouders of er ook iets was voor hun jongere kinderen. Omdat we weten uit onderzoek dat 10 jaar een cruciale leeftijd is voor de interesse in techniek en STEM zijn we gestart met een Junior Techniekacademie. Zo kunnen 8- tot 10-jarigen op hun niveau uitgedaagd worden door leuke projectjes”, weet coördinator Rik Hostyn van Vives.

“We vinden het belangrijk om STEM en techniek onder de aandacht te brengen door initiatieven, zowel voor kinderen uit het basisonderwijs als uit de middelbare scholen, te ondersteunen”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune. “In een complexe maatschappij als de onze is er grote nood aan mensen met STEM-profielen. De ‘juniors’ van vandaag zijn de medewerkers en de ondernemers van de toekomst.”

Van januari tot mei konden in West-Vlaanderen 540 kinderen van 8 tot 10 jaar in 27 groepen in 19 West-Vlaamse gemeentes proeven van techniek. De kinderen werden uitgedaagd rond vijf concrete projectjes: ze maakten een houten onderlegger, bouwden een toverstaf, een hangbrug en een kermismolen uit Lego en programmeerden robot Milo. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De Junior Techniekacademie Ieper vond plaats in de Fenix. Elke sessie duurde anderhalf uur. De reeks liep van januari tot mei. Van september tot december zal er in dertig andere West-Vlaamse gemeentes een Junior Techniekacademie plaatsvinden. Uit onderzoek van Vives-studenten Sociaal Agogisch Werk bleek dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie meer ambitie hebben om zelf een technische job uit te oefenen en denken ze minder genderstereotiep over techniek. Meer info op www.techniekacademie.be.