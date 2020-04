Jules Destrooper zorgt voor een koekje bij de koffie in ziekenhuizen en zorginstellingen Christophe Maertens

17 april 2020

07u47 0 Ieper Koekjesfabrikant Jules Destrooper uit Lo heeft 108 dozen met 32.400 koekjes verdeeld over ziekenhuizen en instellingen in de regio. Onder meer instellingen in Ieper en Poperinge kregen bezoek.

“Het personeel in ziekenhuizen en instellingen zal momenteel meer dan ooit snakken naar die welverdiende koffiepauze. Maar geen pauze is compleet zonder een koekje”, zegt Carmen Boeve, onthaalmedewerkster van het Jules Destrooper bezoekerscentrum. “En wij zorgen daarvoor.” De koekjesfabrikant bezorgde in totaal 108 dozen met 32.400 koekjes in acht ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en organisaties voor gehandicaptenservices. In Ieper gebeurde dat bij Jan Yperman Ziekenhuis, vzw Vondels, het Heilig Hartziekenhuis en PVT Het Tempelhof. In Poperinge kreeg De Lovie een lading koekjes. “Nu het bezoekerscentrum in Lo zijn deuren gesloten moet houden, ben ik heel blij ik de medewerkers van de ziekenhuizen en instellingen in de buurt van onze bakkerij kan trakteren op onze koekjes. Hun reacties zijn hartverwarmend’ aldus Carmen Boeve. Jules Destrooper plant de komende weken nog gelijkaardige leveringen aan ziekenhuizen, instellingen én verzorgingstehuizen in de regio rond Lo en Ieper.