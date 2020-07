Jubilerende echtparen krijgen stadbode met geschenk op bezoek Christophe Maertens

14 juli 2020

10u10 1 Ieper De stad Ieper zet ook in coronatijden jubilerende echtparen in het zonnetje. Dit jaar zijn er 96 gouden (50 jaar), 55 diamanten (60 jaar), 26 briljanten (65 jaar) en zelfs 5 platina (70 jaar) om te vieren.

De stadsbodes van dienst doen hun best om de echtparen thuis een geschenk te bezorgen, want momenteel is er geen ontvangst mogelijk op het stadhuis. “In deze tijden is het wat onwezenlijk, maar de koppels die jubileren verdienen best wel een mooi geschenk van het stadsbestuur”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Ives Goudeseune (sp.a). “Een mand vol producten aangekocht bij de lokale handelaars blijkt een mooi gebaar dat we met veel plezier schenken.”