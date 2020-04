Jubilarissen ontvangen tot eind augustus hun geschenken thuis Christophe Maertens

22 april 2020

14u31 1 Ieper Elf koppels die een huwelijksverjaardag vieren hoeven hun huis niet te verlaten om toch in de bloemetjes gezet te worden. Alle huwelijksparen krijgen van de stad hun geschenken aan huis geleverd.

De maatregelen die genomen werden naar aanleiding van het coronavirus, zorgen ervoor dat de ontvangst van de jubilarissen door het stadsbestuur tot eind augustus 2020 moet geannuleerd worden. Dit betekent dat momenteel elf koppels die tussen vandaag en eind augustus 2020 ontvangen zouden worden in het stadhuis Ieper, hun huis niet hoeven te verlaten om toch in de bloemetjes gezet te worden. Drie koppels die hun huwelijksverjaardag de komende tijd, ietwat anders dan voorzien, mogen vieren zijn 50 jaar getrouwd, vier koppels vieren 60 jaar huwelijk, drie koppels huwden 65 jaar geleden en een huwelijkspaar stapte niet minder dan 70 jaar geleden in het huwelijksbootje. Alle huwelijksparen krijgen hun geschenken aan huis geleverd. Dit gebeurt na telefonisch overleg met het koppel. De geschenken worden aan de deur geplaatst vergezeld van een kaartje van het stadsbestuur.

Opsteker

“We begrijpen dat de koppels hun huwelijksverjaardag al lange tijd vooraf voorbereiden en dat ze zich dit bijzondere moment anders hadden voorgesteld”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Vandaar dat zij in deze tijden van strenge coronamaatregelen een opsteker kunnen gebruiken. We geven hen de boodschap mee dat ze er toch samen van proberen te genieten en wensen hen – ondanks de afstand – een mooi huwelijksjubileum toe. De attenties die we gewoonlijk schenken bij ontvangst in de raadzaal, bezorgen we hen met plezier aan huis.”

Geschenken

Welke geschenken de jubilarissen in ontvangst mogen nemen, hangt af van hoeveel jaren zij getrouwd zijn. Elk koppel ontvangt in ieder geval een geschenkmand met streekproducten en een tinnen geschenk.