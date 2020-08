Journalist geeft lezing over Amerikaanse verkiezingen in Ieperse stadsschouwburg Christophe Maertens

28 augustus 2020

14u23 0 Ieper In de stadsschouwburg in Ieper vindt op 22 september een lezing plaats onder de titel ‘Amerika kiest: Wordt Trump herkozen?’ Spreker van dienst is journalist Bert De Vroey.

Op 3 november kiest Amerika een nieuwe president. Slaagt Joe Biden, de Democratische kandidaat, erin het Witte Huis te veroveren? Of kiezen de Amerikanen voor nog eens vier jaar wispelturigheid met Trump? Bert De Vroey komt in Ieper tekst en uitleg geven. De lezing vindt plaats op dinsdag 22 september van 19.30 tot 22 uur in de stadsschouwburg op het Vandenpeereboomplein in Ieper. Toegangsprijs is vijf euro, het UiTPAS kansentarief is een euro. Meer info op de webpagina van VormingPlus.