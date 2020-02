Jongerenwerking Yper Museum brainstormt nacht lang over bijdrage tentoonstellingen wederopbouw WO I Christophe Maertens

22 februari 2020

14u08 0 Ieper Het Voorlopig Bewind, het jongerenteam van het Yper Museum, laat zich een nachtje opsluiten in de Lakkenhallen om na te denken over een bijdrage aan de tentoonstellingen rond de wederopbouw na WO I. De 9 meisjes buigen zich over 8 stellingen en presenteren hun visie in de buitenexpo ‘Jong STELLINGEN’. “Of we hier echt opgesloten zitten? Neen, straks gaan we frietjes eten.”

Het lijkt een beetje op de film Night at the Museum, maar dan in het echt: 9 jongeren die zich een nacht laten opsluiten in het Yper Museum. De 9 meisjes – burgemeester Emmily Talpe moest eerder tot haar verbazing vaststellen dat dochter Diethe zich bij het team bevindt – gebruiken de nacht om te brainstormen over hoe ze hun visie op de wederopbouw kunnen presenteren.

Glasramen

“De Lakenhalle staan binnenkort volledig in het teken van de wederopbouw”, zegt Wouter Sinaeve, een van de drie museummedewerkers die mee de nacht induiken. “Zowel het Yper Museum als het In Flanders Fields Museum openen in maart een tentoonstelling over het herstel van de stad en de Westhoek na de verwoestende Eerste Wereldoorlog. Ook de museumjongeren van het Yper Museum, het zogenaamde Voorlopig Bewind, doen mee en presenteren hun kijk op het thema. Ze doen dat door van 21 maart tot 17 januari acht gigantische glasramen in te vullen die op de binnenkoer van de Lakehallen staan opgesteld.”

De jong bewinders baseren zich voor hun project ‘Jonge STELLINGEN’ op de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ in het Yper Museum. “Die expo belicht in verschillende thema’s het herstel van het sociocultureel leven in Ieper en de deelgemeenten. De thema’s brengen het veerkrachtige verhaal van de eerste inwoners die naar huis terugkeren”, verduidelijkt Wouter. “Ze pakken hun sociaal leven weer op, spelen samen muziek, verenigen zich, ontmoeten elkaar op café en kinderen gaan opnieuw naar school in tijdelijke barakken.” Op ‘herSTELLINGEN’ krijgen de bezoekers acht stellingen voorgeschoteld. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Sociale media zijn de verenigingen van nu’, ‘Het herstel van kunst mag geld kosten’ en ‘Een huis koop je, een thuis maak je’.

Het Voorlopig Bewind buigt zich dus eveneens over die onderwerpen. Dat gebeurt tijdens vergaderingen die in de loop van het jaar over de middag plaatsvonden en tijdens een nachtje in het museum zelf. “Alles wordt eerst historisch toegelicht door onze wetenschappelijke medewerker”, aldus Wouter Sinaeve. “Samen met de educatieve dienst discussiëren we vervolgens over het geheel. De bewinders geven tenslotte hun visie over elke stelling. Hun standpunten presenteren ze daarop op een originele manier in acht prachtige glasramen.”

Immaculata en Atheneum

Het Voorlopig Bewind, dat in 2015 werd opgestart, bestaat momenteel uit negen meisjes, acht uit Ieper en een uit Poperinge en ze lopen school in het Immaculata en het Koninklijk Atheneum. Over het project zijn ze heel enthousiast. “Het is heel mooi om hiervan deel uit te maken”, klinkt het in koor. De leden van de jongerenwerking zitten in het 4de middelbaar. “Het is de bedoeling dat we met die mensen drie jaar samenwerken”, aldus Wouter. “Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe leden meer kunnen toetreden volgend jaar. In ieder geval zijn ze heel gemotiveerd en dragen ze hun steentje bij tot de werking van het museum. Of we nu echt 12 uren opgesloten blijven? Euh…neen hoor, straks gaan we met z’n allen frieten eten”, lacht Wouter, aan het begin van de lange nacht. Meer info: https://www.ypermuseum.be/herstellingen