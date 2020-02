Jongeren veroordeeld voor vechtpartij op Vismarkt: slachtoffer krijgt schadevergoeding voor verschoven tanden Christophe Maertens

03 februari 2020

14u40 0 Ieper De rechter in Ieper heeft vier jongeren veroordeeld voor een vechtpartij op de Vismarkt in Ieper. Daarbij werd een 25-jarige man uit Wielsbeke, die met de chiro op weekend was in de Westhoek, zwaar toegetakeld. Twee tanden waren verschoven door de klappen.

Vier jonge amokmakers uit Ieper, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle werden door de rechter in Ieper veroordeeld tot werkstraffen en een celstraf voor een vechtpartij op de Vismarkt in Ieper. In de nacht van 14 februari 2016 ontstond in café De Vage Belofte een ruzie tussen twee groepjes jongeren. Een daarvan bestond uit vrienden van de chiro die op weekend waren in Heuvelland. Ze waren naar Ieper afgezakt om een pintje te drinken. De andere groep bestond uit jonge mensen uit de Ieperse regio. De cafébaas kwam bij de schermutseling tussenbeide en zette de amokmakers buiten. De heethoofden troffen elkaar even later opnieuw aan de Vispoort aan, waar de ruzie ontaardde in een gevecht. Een student uit Wielsbeke werd tegen de grond gewerkt en raakte gewond. In de spoedafdeling van het ziekenhuis moesten zijn lippen gehecht worden. Ook twee tanden waren verschoven. “Een tandarts probeerde de tanden weer op hun plaats te zetten, maar er moeten waarschijnlijk nog kronen geplaatst worden. Die zijn goed voor vijftien jaar, daarna wacht een nieuwe behandeling”, weet meester Joke Vanbelle, die het opnam voor de jongeman. “Mijn cliënt heeft helse pijnen doorstaan en kon een hele tijd niet meer kauwen. Het duurde een tijdje voor hij weer op stap durfde gaan.”

Camerabeelden

De politie kon de vier verdachten identificeren op basis van camerabeelden. Drie van hen gaven de feiten toe, de vierde zei dat hij gewoon tussenbeide was gekomen en zelf een klap had gekregen. “Ik heb geprobeerd twee vechtersbazen uit elkaar te halen, maar ik heb niemand geslagen.” Volgens de verdediging ging het allemaal heel snel en bestaat er heel wat verwarring. De rechter zag het echter duidelijker en veroordeelde de vier. Twee van de beklaagden kregen een werkstraf van 90 uur en een boete, een derde werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een boete en de vierde beklaagde kreeg een celstraf van tien maanden, waarvan de helft met uitstel en een boete. Aan het slachtoffer moeiten de vier een schadevergoeding van 3.900 euro betalen, met een voorbehoud voor eventuele verdere kosten aan de tanden.