Jongeren staan op Youca-dag hun loon af aan project in Guinee Christophe Maertens

03 oktober 2019

15u53 0 Ieper Op donderdag 17 oktober is het Youca-dag. Dan gaan over heel Vlaanderen 15.000 jongeren bij 8.500 werkgevers aan de slag en schenken ze hun loon aan project in Guinee. Ook Ieper springt mee op de kar. “Het is belangrijk dat jongeren eens iets doen, zonder ervoor te worden betaald.”

Youca, wat staat voor Youth For Change And Action, is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Veel mensen kennen vooral de Youca-dag, waarbij jongeren en werkgevers elkaar vinden. Een bedrijf, overheid, organisatie of particulier kan op zo’n dag dan één of meerdere jongeren aanwerven. Het loon dat die jongeren op die dag verdienen – 55 euro – gaat naar projecten in België en Guinee. “Ik had vroeger nog nooit van Youca gehoord, en leerde het kennen via school”, vertelt Venus Vanneste (16) uit Ieper. Venus is een van de vijf Vlaamse ambassadeurs van Youca en de eerste ambassadeur uit Ieper ooit. “Ik stelde mijn kandidatuur als ambassadeur en ging daarna mee naar Guinee om te zie met welke problemen de mensen daar te maken hebben. Dat verhaal vertellen we nu bij ons.” Youca helpt dit jaar een project in Guinee, waarbij jongeren worden ondersteund bij het uitbouwen van een eigen zaak. Dat is nodig, want in het Afrikaans land vindt ongeveer slechts een op vier jongeren een job.

In Ieper stapten heel wat bedrijven en organisaties mee in Youca, zoals onder meer het College van Ieper, Ieper Market, GO! Atheneum, vzw Vondels, Bellewaerde, Heilig Hart, Snick en Vandaele advocatenkantoor en apotheker Johan Lamoot. “Het is voor mij wellicht al de zevende keer dat ik hieraan deelneem”, zegt de apotheek. “Bij mij kunnen jongeren pillen sorteren of meegaan met de besteldienst. Zo maken ze eens kennis met het werk in de apotheek. Het project op zich vind ik heel interessant. Het is belangrijk dat jongeren eens iets doen zonder ervoor te worden betaald. Ook kan het voor hen een ingangsticket zijn voor een vakantiejob en maken ze kennis met verschillende beroepen.” De apotheek pleit ervoor om het initiatief uit te breiden tot een week of langer. “In sommige sectoren zouden de jongeren zeer welkom zijn, want vaak komt men handen tekort, zoals in rusthuizen bijvoorbeeld.”

Margaux Callens (17) uit Ieper werkte een dag als archeologe in Brugge. “Al was het maar voor een dag, het was heel interessant”, zegt ze. “Ik leerde er mensen kennen en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk geen job voor mij zou zijn, het is veel te zwaar.”

Ambassadrice Venus spoorde de stad aan om mee de schouders onder het initiatief te plaatsen. “Als politiek mandataris moet ik natuurlijk zelf uit mijn pijp komen”, zegt Noord-Zuid schepen Valentijn Despeghel. “Ik nodig daarom een jongere uit om 1 dag lang schepen van cultuur, milieu en noord-zuid te zijn. Ook burgmeester Emmily Talpe en schepen Eva Ryde doen mee met Youca. In het cultuurcentrum en bij de jeugddienst gaan er eveneens mensen aan de slag, maar misschien moeten we nog een tandje bijsteken. Ook zijn we blij een ambassadrice uit Ieper hebben.”