Jongeren riskeren celstraffen voor verkoop drugs aan minderjarigen Christophe Maertens

18 februari 2020

11u30 7 Ieper Vier jongeren uit Poperinge, Zonnebeke en Heuvelland staan voor de rechter in Ieper voor een reeks drugsfeiten. De openbare aanklager spreekt van zware jongens, terwijl de verdediging hen afschildert als ‘bricoleurs’ in de marge.

De zaak ging aan het rollen toen de politie bij een controle van een wagen 117 gram cannabis aantrof. Daarop volgde een huiszoeking bij W.D. uit Poperinge. In zijn appartement trof de politie kompanen J.W. uit Zonnebeke en N.G. uit Heuvelland aan en veel drugs. “Ondanks hun jonge leeftijd zijn dit geen koorknapen”, zei de procureur in de rechtbank van Ieper. “Twee van hen schonden hun voorwaarden en zitten in de gevangenis.” Drie van de vier zijn gekend bij de jeugdrechter. “Ze hebben hun criminele carrière verder gezet, maar de speeltijd is nu voorbij”, zei de aanklager, die straffen vorderde tussen één en anderhalf jaar, al dan niet deels met uitstel. De tenlasteleggingen gaan van bezit en verkoop van cannabis, ook aan minderjarigen, speed, xtc en ketamine.

Uitzichtloosheid

Volgens de raadsman van W.D. is zijn cliënt geen grote speler. “Er werd van hem geprofiteerd. De hoger in rang geplaatste mensen wilden hun geld en zo begon mijn cliënt te verkopen. Hij werd onder druk gezet”, aldus de advocaat. “Ondertussen vond hij een vaste job.”

Beklaagde J.W. was aan het dolen en kwam terecht bij de verkeerde mensen. Meester Marc Decramer sprak dan weer over zijn cliënt N.G. als iemand die tot nu nooit iets heeft kunnen maken van zijn leven. “Hij ontspoorde op zijn 14de en heeft nooit zijn studies afgemaakt. Hij is die uitzichtloosheid zo beu”, aldus de raadsman. “Ze waren maar een beetje aan het bricoleren in de marge.” Beklaagde T.B., die een jaar effectief riskeert, gaf verstek. Vonnis op 2 maart.