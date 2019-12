Jongeren racen met een gocart aan het Yper Museun voor De Warmste Week Christophe Maertens

19 december 2019

19u26 0 Ieper De jongerenwerking van het Yper Museum - gekend als Het Voorlopig Bewind - heeft donderdag een speciale actie voor Music for Life georganiseerd: een gocartrally rond het Minneplein. De opbrengst van de actie gaat naar het kinderbezoek en de ontvangstruimte in de gevangenis van Ieper.

”Een bezoekje aan papa in de gevangenis is best aangrijpend voor kinderen”, beseft Wouter Sinaeve van het Yper Museum. “De jongeren van het Yper Museum sloegen de handen in elkaar om dit bezoek gezelliger te maken. Het geld van de rally gaat naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Dat organiseert tweewekelijks het kinderbezoek in de Ieperse gevangenis. Met het geld richten ze de onthaalruimte kindvriendelijk en gemoedelijk in. De lockers verbouwen ze tot knusse slaapplekjes voor hun knuffels, die niet mee op bezoek mogen, en ze kopen nieuwe spelletjes. Alles wordt in het werk gesteld om het contact tussen papa’s en kinderen op een ongedwongen manier te laten verlopen.”

Chronoracen

De gocartrally vond plaats rond het Minneplein. Kinderen konden zich uitleven op een parcours met een tunnel en een rookmachine en volwassenen konden ‘chronoracen’. Wie wou racen, betaalde een klein bedrag, dat naar Music For Life gaat. Brent (10) en Colin (4) Soete waagden zich aan meer dan een ritje op de gocart. “Ik vind het een mooi project, kinderen kunnen er niets aan doen dat hun papa in de gevangenis zit”, zegt mama Darline Vanlergberghe uit Ieper. “Ik zou het ook triestig vinden moest mijn man achter tralies zitten en mijn jongens hem zouden moeten bezoeken.” Haar man Alex Soete vond het zelf de moeite om met zijn Titeca Accountancy de actie te sponsoren.

‘Den otto van Frank’

“De titel ‘Myn papa doe mee mê de rally in’Afrika’ verwijst naar de televisiereeks Eigen Kweek. Daarin verzint het hoofdpersonage Frank deze smoes voor zijn zoontje wanneer hij naar de gevangenis moet”, legt museummedewerkster Katrien Goudeseune uit. De actie rond het Minneplein kreeg ook de steun van de acteurs van Eigen Kweek, die niet alleen ‘den otto’ ter beschikking stelden, maar ook filmpjes hebben gemaakt om de actie te ondersteunen. Daarnaast maakte de jongerenwerking van het Yper Museum een documentaire in de gevangenis. “De jongeren spreken daarin met gedetineerden over hun kinderen”, weet Goudeseune. “Het beklijvend werkstuk ging vandaag (donderdag, nvdr) in première. Ook werden er allerlei gadgets en drank verkocht. De gevangenis verkocht pannenkoeken en chocomelk en de dienstencentra maken ‘soep van eigen kweek’.