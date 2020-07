Jongeman zwaargewond bij steekpartij: zeventiger opgepakt Hans Verbeke

26 juli 2020

13u44 0 Ieper Zaterdagavond is in Ieper een jongeman neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een zeventiger uit Ieper.

De feiten vonden zaterdagavond plaats. Een jongeman werd om nog onbekende redenen neergestoken. Het zou gaan om een uit de hand gelopen discussie tussen twee kennissen. Er werd een verdachte opgepakt. “Het gaat om een man van het jaar 1947 uit Ieper”, aldus het parket. “Hij is niet bekend bij het gerecht. Het slachtoffer is wel goed gekend bij onze diensten.”

De jongeman was even kritiek en moest worden geopereerd. Zijn toestand is ondertussen stabiel. Het parket kan nog niets kwijt over de omstandigheden van de steekpartij. De verdachte wordt zondagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter.