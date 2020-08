Jonge wolven van Suncreek zien muzikale ambities afgeremd door coronacrisis: “Een livestream? Als je speelt, moet je het bier en het zweet ruiken” Christophe Maertens

27 augustus 2020

11u32 16 Ieper De coronacrisis treft de cultuursector keihard en maakt het jonge muziekgroepen extra moeilijk. Veel bands zien hun ambities gefnuikt door de coronamaatregelen. Tegen beter weten in liet de Ieperse band Suncreek net nu drie singles op de wereld los. “Die livestreams zijn toch niet echt voor ons. Als je speelt, moet je het bier en het zweet ruiken, anders is het niet echt.”

Suncreek ontstond twee jaar geleden na een klasreünie. “Vier van de vijf bandleden hebben de richting beeldende kunst gevolgd aan de Heilige Familie in Ieper”, zegt zanger-gitarist Thibault Doise. “Toen we weer eens samen kwamen met de klas, opperden we het idee om een groep te beginnen.” Een drummer hadden ze nog niet, maar Thibault vond die in de muziekschool, waar hij de richting jazz-pop-rock volgt. De naam van de band verwijst naar de straatnaam waar het vijftal een repetitieruimte heeft gevonden: de Zonnebeekseweg in Ieper. “De letterlijke vertaling van Suncreek”, weet de zanger.

Acht nummers

Hun stijl vonden de jongens tijdens hun lange jamsessies. “We krijgen een mix van new wave, postpunk en garagerock opgeplakt en daar kunnen we wel mee leven. We proberen er echter wel een eigen geluid in te stoppen”, gaat Thibault verder. Invloeden zijn onder andere The Cure en Red Zebra. “Ook naar andere Belgische groepen kijken we wel op, zoals Wispering Sons, Dirk en Brutus. Die bands bewijzen dat het kan, het zou dus mooi zijn mochten we tussen hen een plaatsje kunnen veroveren.”

Als nieuwe band is het sowieso al hard werken om je te bewijzen. Veel optreden en zorgen dat je naam opvalt. Dat valt nu allemaal stil Thibault Doise

Net voor de coronacrisis dook het vijftal de studio in om enkele demo’s in te spelen. “In de Antwerpse zaal Trix vind je de formule ‘Demo in a Day’, waarbij je een volwaardige demo kunt opnemen in de studio. De technieker van dienst was ons goedgezind en we wandelden er buiten met acht volledige nummers. Die zijn allemaal live opgenomen, wat het op zich wel een beetje speciaal maakt. We willen met het materiaal een volwaardige plaat uitbrengen, maar door de coronacrisis gaan we daarmee nog even wachten.”

Opvallen

Die crisis is voor jonge groepen als Suncreek een rem op de ambitie. “Als nieuwe band is het sowieso al hard werken om je te bewijzen. Veel optreden en zorgen dat je naam opvalt. Dat valt nu allemaal stil. Er stonden nog enkele concerten in de agenda, zoals het voorprogramma verzorgen van The Bollock Brothers. Ook dat ging niet door.”

Ondertussen proberen de bandleden wel ‘in the picture’ te blijven. “Daarom hebben we in een keer drie singles op de wereld los gelaten”, legt Thibault uit. “Nu is het vooral hopen dat we snel weer op het podium kunnen staan. Die livestreams zijn toch niet echt voor ons. Als je speelt, moet je het bier en het zweet ruiken, anders is het niet echt”, glimlacht de zanger.

Suncreek bestaat uit Thibault Doise (23) uit Ieper (gitaar en zang), Florian Broekaert (23) uit Sint-Juliaan (gitaar), Arjo Vandecasteele (23) uit Menen (bas), Robbe Platteau (18) uit Ieper (drums) en Emile De Clercq (22) uit Wervik (toetsen). Meer info op vi.be/platform/suncreek.