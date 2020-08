Jonge uit nest gevallen gierzwaluw, opnieuw fit om uit te vliegen Christophe Maertens

06 augustus 2020

12u25 2 Ieper In Ieper werd een gierzwaluw vrijgelaten die eerder uit een nestkast viel. De stad spant zich al langer in voor het welzijn van de trekvogel.

Vorige maand viel een jong van een gierzwaluw uit een nestkast aan de Sint-Niklaaskerk in Ieper. Een passant merkte het arme beestje op en bracht de vogel naar het opvangcentrum in Oostende. Daar kreeg het de nodige verzorging. Toen de vogel weer fit was, werd hij door iemand van Wildlife Taxi Team opnieuw naar Ieper gebracht. Wildlife Taxi Team is een groep vrijwilligers die dieren in nood vervoeren.

“Ik ben blij dat we de zwaluw hebben kunnen vrijlaten dankzij de goede zorg van het vogelopvangcentrum”, aldus schepen Valentijn Despeghel (sp.a). De stad Ieper plaatst al jaren nestkasten voor de gierzwaluw. “We installeerden in het verleden al 15 nestkasten bij de middelbare school Immaculata en twintig in het vernieuwde Nazarethcomplex”, aldus de schepen. “We plaatsen ook nog 10 nestkasten bij de middelbare school Heilige Familie in de Eigenheerdstraat.”

“De gierzwaluw is in staat om al vliegend te eten en te drinken. Niet alleen brengt de vogel de hele dag op haar vleugels door, ’s avonds stijgen ze tot op 1.500 meter hoogte om er de nacht door te brengen. Rond 20 à 25 april komt de eerste golf broedvogels in onze contreien aan, de 9 maanden daarvoor brachten ze vliegend boven Afrika door”, zo schrijft Jan Rodts in De slimste vogelgids.