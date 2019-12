Jonge techniekers behalen diploma aan de Techniekacademie Christophe Maertens

11 december 2019

16u44 0

In zaak Fenix kregen woensdag de kinderen die deelnamen aan de Techniekacademie hun diploma uit handen van schepen van Jeugd Dimitry Soenen.

“De Techniekacademie Ieper is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie”, zegt de schepen. “In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in Ieper uitgedaagd om met techniek problemen op te lossen. Ze maakten onder meer een houten periscoop om over het muurtje te kijken, een deurmatalarm voor in de kamer en een coole memohouder met knikkers. Ook gingen ze een kijkje nemen bij het bedrijf Dewilde Engineering.”

Samenwerking

De leerlingen worden bijgestaan door Benoit Mouton en Hans Devos, twee professionele techniekmentoren. De Techniekacademie vond plaats in de Fenix op woensdagnamiddag in 2 groepen, elke sessie duurde telkens 2 uur. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de stad Ieper en Hogeschool VIVES. Met de steun van lokale bedrijfspartners en scholen: Melexis, Dewilde Engineering, RTS, VTI Ieper, KTA Ieper, Middenschool, Heilige Familie en de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Meer info over de Techniekacademie vindt u op www.techniekacademie.be.