Jonge Ieperling belt eenzame stadsgenoten op tijdens coronacrisis: “Ik zou die mensen letterlijk een schouderklopje willen geven” Christophe Maertens

09 april 2020

11u55 3 Ieper Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Jari Wostyn (20) uit Ieper zich als vrijwilliger gemeld via #IeperHelpt. Dat is het initiatief van de stad dat oproept elkaar te helpen in deze barre periode. Jari belt sinds het begin van de lockdown elke vrijdag met mensen die zich eenzaam voelen. “Het is vaak confronterend, maar ik haal veel voldoening uit die gesprekken.”

De student orthopedagogie klopte bij het begin van de coronacrisis op verschillende plaatsen als vrijwilliger aan. “Ik kwam via #IeperHelpt terecht bij het zorgnetwerk en daar kreeg ik de vraag of ik mensen wou opbellen die eenzaam zijn. Ze kregen voor de crisis misschien nog af en toe eens een bezoekje, maar nu is dat niet meer mogelijk. Het gaat trouwens niet alleen om oude mensen, er zitten ook jongeren bij.”

Dankbaar

Jari telefoneert nu al voor de vierde keer op vrijdag naar een aantal Ieperlingen die alleen zijn. “Ondertussen beginnen ze me te kennen. De gesprekken duren tussen vijf en twintig minuten, maar er staat geen limiet op. Ik begin het gesprek met te polsen naar hun gezondheid. Daarna kan het alle kanten uitgaan: sommige bellers vertellen wat ze die dag nog allemaal gaan doen, anderen praten over hun familie en uiteraard over de coronacrisis. Als ze over hun problemen praten – en je hoort wel dat die mensen last hebben van eenzaamheid – zou ik ze letterlijk een schouderklopje willen geven, maar dat gaat niet natuurlijk. Ik ervaar wel dat ze me dankbaar zijn en dat doet wel deugd.” De student moedigt zijn bellers ook aan dingen te doen. “Ik probeer ze te overhalen eens te gaan wandelen of te skypen met familie.”

Akabe-scouts

Naast bellen, doet Jari ook boodschappen voor mensen die dat niet of moeilijk kunnen. “Ik krijg dan een lijstje en ga naar de winkel, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een bezoek aan de apotheek.” Jari wil zijn vrijwilligerswerk nog heel de lockdown volhouden. “Ik heb toch niets anders te doen. De school ligt stil, ik kan alleen nog een paar taken maken. Het vrijwilligerswerk dat ik nu doe, ligt trouwens in de lijn van mijn opleiding orthopedagogie aan Vives in Kortrijk.”

Mensen begeleiden en helpen blijkt de twintiger in het bloed te zitten, want Jari is ook leider bij de Akabe-scouts in Poperinge. “Akabe staat voor ‘Anders kan best’, het is een jeugdbeweging voor mensen met beperking, maar ook dat ligt stil door de coronacrisis.”

Vrijwilligers nog welkom

Inwoners van Ieper die in deze moeilijke periode hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het zorgnetwerk. Dat kan gaan van boodschappen doen tot met de hond gaan wandelen. Het zorgnetwerk zoekt een oplossing en is bereikbaar op 057/20.37.78 van maandag tot vrijdag (niet in het weekend) van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Wie nood heeft aan een babbeltje of zich alleen voelt, vindt van maandag tot vrijdag een luisterend oor op 057/20.37.78 (niet in het weekend). Mailen kan ook naar zorgnetwerk@ieper.be.

Vrijwilligers zijn ook welkom. De stad heeft een extra verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen terecht op 057/20.37.78 of het gratis nummer 0800/98.900. Mailen kan ook naar zorgnetwerk@ieper.be.