Jonge druggebruiker smokkelt verdovende middelen de gevangenis binnen voor zijn vader Christophe Maertens

09 oktober 2020

07u49 0 Ieper Pas 18 jaar geworden en nu al riskeert K.V. een celstraf, weliswaar met uitstel, nadat hij drugs voor zijn vader binnensmokkelde in de gevangenis van Ieper. De jongeman staat terecht voor de rechter in Ieper.

K.V. moet zich op de rechtbank verantwoorden nadat hij cannabis binnensmokkelde in de gevangenis van Ieper voor zijn vader. Volgens het openbaar ministerie, dat 3 maanden cel met uitstel en een geldboete van 8.000 euro met uitstel vordert, gebruikt de beklaagde zelf ook drugs. De man betwist de feiten niet. “Die jongeman heeft niet gevraagd om de zoon te zijn van iemand die veel in de gevangenis vertoefd”, aldus zijn advocaat. “Mijn cliënt is heel beïnvloedbaar en hij heeft zich laten leiden door zijn vader. Momenteel is alle contact verbroken.” De verdediging vraagt een werkstraf, maar de rechter ziet een probleem: “Wij sturen geen druggebruikers naar de werkvloer.” De beklaagde, die zich inmiddels laat begeleiden, gat toe nog cannabis te gebruiken. “Drugs is slecht voor jou, stop ermee!”, aldus nog de rechter. Vonnis op 12 november.