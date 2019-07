JONGCD&V Ieper brengt ‘de stoel’ naar Ieper Christophe Maertens

11 juli 2019

08u53 11 Ieper Vanaf woensdag 17 juli lanceert JONGCD&V Ieper haar zomeractie ‘De oranje stoel’. Gebaseerd op het dagelijkse programma ‘De stoel’ op één, zal de jongerenpartij elke week hun oranje stoel ergens op een openbare plaats in Ieper of één van de deelgemeenten neerzetten. “Wie als eerste in de stoel zit, met het voorwerp dat meegebracht moet worden, wint een leuke prijs van een lokaal bedrijf of handelaar”, zegt Jordy Dehaene, voorzitter JONGCD&V.

“We waren op zoek naar een leuke zomeractiviteit toen we op het idee kwamen om ‘De oranje stoel’ te organiseren. Enerzijds willen we met onze actie enkele lokale handelaars of bedrijven uit het Ieperse in de kijker zetten. Anderzijds willen we het contact met de Ieperlingen opzoeken, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.”

‘De oranje stoel’ zal elke week op een openbare plaats in Ieper of een deelgemeente verschijnen. Deelnemers zullen de facebookpagina van JONGCD&V Ieper in het oog moeten houden. Daarop zal een foto van de stoel geplaatst worden en wat de deelnemers moeten meebrengen. Vooraf zal telkens aangekondigd worden wanneer de stoel ergens zal verschijnen. Wie als eerste in de stoel zit, krijgt een leuke prijs van een lokaal bedrijf of handelaar.

Woensdag 17 juli om 18u30 zal de oranje stoel voor het eerst in het Iepers straatbeeld verschijnen en daarna elke week tot het einde van september. “Onlangs hoorden we dat een gelijkaardige actie in Leke, bij Diksmuide, veel volk op de been bracht. We hopen met onze actie hetzelfde te bereiken.”