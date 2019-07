Jong koppel neemt koffie- en juicebar over Christophe Maertens

05 juli 2019

12u01 12 Ieper Ekaterina Davidova (28) en haar vriend Matthias Degels (30) uit Ieper namen samen de koffie- en juicebar Maona in de Tempelstraat in Ieper over.

“Ik studeerde voor lerares lager onderwijs, maar oefende die job eigenlijk niet uit”, zegt Ekaterina. “Nog voor ik afstudeerde, kregen we de kans deze horecazaak over te nemen. Mijn vriend had al langer het idee om iets samen te doen en dit is het dus geworden.”

De huidige uitbaatster kwam er vroeger vaak langs als klant en leerde zo de vorige eigenaar kennen. “Op een bepaald moment vertelde hij mij dat hij ermee wou ophouden en de zaak zou worden overgelaten. Daarop ging de bal aan het rollen.” Het is vooral Ekaterina die in de koffiebar te vinden is. Haar vriend Matthias werkt vooral achter de schermen. “Maar op zaterdag en bij evenementen in de stad, steekt hij een handje toe.”

De zaak spitst zich vooral toe op koffie, thee, verse fruitsappen en smoothies. Daarnaast kan je er een warm broodje eten en zelfgemaakte taartjes en gebakjes. Ook slaatjes komen op de menukaart te staan.

Maona gelegen langs de Tempelstraat 2 in Ieper is dagelijks open van 9 tot 18 uur. De maandag en de zondag gesloten.