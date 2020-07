Jong Groen organiseert openluchtgesprek over racisme Joyce Mesdag

19 juli 2020

12u30 0 Ieper Jong Groen ieper heeft een openluchtgesprek georganiseerd over racisme, antidiscriminatie en Black Lives Matter. In de tuin van de St Christophe kwamen een twintigtal mensen luisteren naar Lieven Miguel Kandolo, journalist bij StampMedia, en Silke Beirens, schepen van Integratie & antidiscriminatie in Oostende.

“We merken dat racisme ook meer en meer zijn weg vindt naar Ieper”, zeggen organisatoren Margot Tjolle en Jordy Sabels. “Met de Black Lives Matters-beweging is dit wel hét moment om even bij het thema stil te staan. Corona maakt het niet gemakkelijk om dingen te organiseren, maar een openluchtgesprek kan wel, dus doen we het zo.”

Iemand die zich wel eens schuldig maakt aan racistische uitlatingen zal misschien niet naar evenementen als dit komen. “Dat beseffen we ook”, zegt Margot. “Maar dit wordt ook opgenomen en achteraf op facebook geplaatst, dus wie weet bereiken we er op die manier wel de juiste mensen mee.”

“Ik wilde even komen luisteren vandaag”, zegt Stijn Deruyter. “Ik sta altijd wel open voor verschillende meningen. Mensen durven niet altijd doorpraten over racisme, en over multiculturaliteit in onze samenleving, waar ook wel uitdagingen mee gepaard gaan, en dat vind ik jammer.”