JONG CD&V protesteert met verfborstels tegen meer parkeerplaatsen: niet iedereen tevreden met aanpassingen plannen De Leet Christophe Maertens

08 oktober 2019

13u14 0 Ieper Jong CD&V heeft voor aanvang van de gemeenteraad in Ieper geprotesteerd tegen de aanpassingen in het dossier De Leet. Het nieuwe stadsbestuur wil in tegenstelling tot het oorspronkelijk plan meer parkeerplaatsen overhouden op het Vandenpeereboomplein en het Sint-Maartensplein. Ook de CD&V-fractie zit met vragen. “In veel steden zien we een beweging naar autoluwe stadskernen, in Ieper kan dat blijkbaar niet?”

De plannen om De Leet als centraal plein te hertekenen, staan al lang op het verlanglijstje van de stad Ieper. Het vorige stadsbestuur had al een plan opgesteld, maar het nieuwe schepencollege heeft daar enkele aanpassingen aan doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn een toename van het aantal parkeerplaatsen en een hertekening van de waterpartijen. Oppositiepartij CD&V – in de vorige legislatuur nog aan het roer van de stad – stelt zich daarbij vragen. Voor de start van de gemeenteraad hield Jong CD&V een symbolische actie. Vooral de 57 parkeerplaatsen die er bijkomen op het Vandepeereboomplein en het Sint-Maartensplein zijn de jongeren een doorn in het oog. Aan de ingang van administratief centrum Auris gaf de jongerenpartij elk gemeenteraadslid uit de meerderheid een verfborstel om de nieuwe parkeerplaatsen te kunnen aanduiden. “Als het stadsbestuur dan toch zo graag extra parkeerplaatsen in het centrum wil aanleggen, zullen ze de verfborstels zeker kunnen gebruiken”, legt Dieter Bonny van Jong CD&V uit.

Autoluw centrum

“In veel steden zien we een duidelijke beweging naar autoluwe stadskernen met meer open ruimte en meer groen, een beweging die het vorige stadsbestuur aan het maken was met de aanleg van verschillende randparkings en de toenmalige plannen om van De Leet een groen, open en gezellig plein te maken.”

“Daar komt bij dat de oorspronkelijke plannen er gekomen zijn na een ruim inspraakbeleid”, pikt voorzitter Jordy Dehaene van de jongerenpartij in. “Verschillende raden werden geconsulteerd, er was ruime inzage van de plannen en er waren infovergaderingen. De nieuwe plannen komen er plots, zonder teken van inspraak. Dit is nochtans hetzelfde stadsbestuur dat inspraak begin dit jaar nog zo hoog in het vaandel droeg.”

Flexibele parkeerplaatsen

Ook op de gemeenteraad kwamen er vragen rond de aanpassingen van de plannen. Zo vroeg CD&V-raadslid Katrien Desomer zich af of de gewijzigde plannen geen impact zouden hebben op de verkeerscirculatie. “De aanpassingen die nu voorliggen, hoeven niet te verwonderen”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “In ons bestuursakkoord hebben we dat duidelijk gesteld. Wat het aantal parkeerplaatsen betreft, is het niet zo dat we er meer aanleggen dan nu het geval is. Integendeel, er verdwijnen er nog altijd heel wat op die twee pleinen: 44 minder op het Vandenpeereboomplein en 36 minder op het Sint- Maartensplein”, legt Talpe uit.

Het gaat om ‘verdampbare’ parkeerplaatsen, ze worden dus minimaal aangeduid, zodat ze makkelijk kunnen verdwijnen. Tijdelijk bij evenementen, maar ook permanent mocht dat na evaluatie nodig blijken. En die evaluatie komt er zeker Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper)

“Het gaat trouwens om ‘verdampbare’ parkeerplaatsen, ze worden dus minimaal aangeduid, zodat ze makkelijk kunnen verdwijnen. Tijdelijk bij evenementen, maar ook permanent mocht dat na evaluatie nodig blijken. En die evaluatie komt er zeker.”

Verkeersstroom bestuderen

De burgemeester benadrukt dat de bereikbaarheid van de binnenstad gegarandeerd is. “Voor iedereen – bewoners, bezoekers en handelaars – en voor alle vervoersmiddelen. Als het een bezorgdheid kan wegnemen, en daarmee kom ik ook op het punt van de circulatie: we willen mensen echt aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieven voor de wagen. Mensen die niet in het centrum moeten zijn, willen we er ook buiten houden, maar we gaan niet ondoordacht verplichtingen of verboden opleggen. De verkeersstroom zal grondig bestudeerd en meegenomen worden in ons mobiliteitsplan.”

Op 15 oktober vindt er een infomarkt plaats in het Museumcafé, waar alle Ieperlingen de kans krijgen de gewijzigde plannen in te kijken.