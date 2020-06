Jong CD&V Ieper vraagt subsidiereglement op maat van de jeugdverenigingen Christophe Maertens

19 juni 2020

08u49 0 Ieper De jongerenafdeling van de Ieperse oppositiepartij CD&V vindt het niet kunnen dat jeugdverenigingen die hun subsidieaanvraag te laat indienen een boete krijgen. Daarnaast lanceert de afdeling een aantal voorstellen voor een subsidiereglement op maat van de jeugdverenigingen.

Samen met alle Ieperse jeugdverenigingen kreeg Jong CD&V een toelichting over de grootste wijzigingen in het subsidiereglement. “We zijn tevreden dat er een administratieve verlichting komt en dat alle mogelijke deelsubsidies voor jeugdverenigingen in één document worden gebundeld. Dat zal zorgen voor duidelijkheid en een werklastvermindering voor jeugdbewegingen”, zegt voorzitter Jordy Dehaene van Jong CD&V.

Vrijwillig engagement

De jongerenpartij doet een aantal voorstellen om het subsidiereglement af te stemmen op de jeugdverenigingen. “Vorming is belangrijk voor jeugdleiders, daarom willen we het aantal attesten dat een jeugdleider heeft extra beloond zien”, zegt Dieter Bonny. “Ook willen we de boete die de jeugdvereniging krijgt wanneer ze hun subsidieaanvraag te laat indienen laten vallen of op zijn minst beperken. Deze boete staat in contrast met het vrijwillig engagement van de jeugdleiders die hun best doen om zich in te zetten voor de jeugd.”

Slordiger

Schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA) wijst erop dat het stadsbestuur het reglement aan het updaten is. “De afgelopen jaren werd er slordig omgesprongen met de deadline om subsidies aan te vragen”, zegt de schepen. “De deadline naleven is wenselijk omdat een aanzienlijk deel van de subsidies proportioneel berekend wordt. Deze maatregel komt op vraag van enkele verenigingen. Wie op tijd indient, zal dus honderd procent van zijn subsidies krijgen. Wie te laat is, zal iets verliezen. Dit lijkt ons een stimulans om de aanvraag toch op tijd in te dienen.”