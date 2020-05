Jong CD&V Ieper vraagt extra inspanningen

om de stap naar psychologische hulpverlening

voor jongeren te verlagen Christophe Maertens

12 mei 2020

07u58 0 Ieper Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar dat depressieve gevoelens heeft, is tijdens de coronacrisis verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen. Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Jong CD&V vraagt de stad Ieper om de officiële hulpkanalen rond psychisch welzijn voor jongeren zichtbaar te delen via hun website.

“Het is duidelijk dat er nog een taboe heerst als het aankomt op mentaal welzijn”, zegt Jordy Dehaene, voorzitter van Jong CD&V Ieper. “Niet iedereen kan er gemakkelijk over praten met zijn of haar omgeving of durft zelf de stap naar professionele hulpverlening te zetten. Daarom vinden we het enorm belangrijk dat de drempel naar eerstelijnshulp verlaagd wordt. Lokale besturen kunnen hier een rol in spelen.”

Concrete hulplijnen

“Wie vandaag hulp zoekt, ziet vaak door de bomen het bos niet meer”, aldus de jongerenpartij. Een sociale kaart weergeven van organisaties die bezig zijn rond mentaal welzijn kan die zoektocht verduidelijken. “Vandaag is er op de officiële sites van gemeenten heel wat praktische info te vinden over het coronavirus en maatregelen ter bescherming ervan. Op de website van stad Ieper is daarnaast een coronameldpunt terug te vinden, je kunt hiernaar bellen of mailen wanneer je hulp nodig hebt of je eenzaam voelt”, aldus de voorzitter. “Toch ontbreekt het soms aan zichtbaarheid voor concrete hulplijnen voor mentaal welzijn zoals Tele-Onthaal of Awel. Vanuit Jong CD&V Ieper vragen we dat stad Ieper de officiële hulpkanalen rond psychisch welzijn voor jongeren zichtbaar deelt via hun website en andere media om hulpbehoevende jongeren in deze moeilijke periode zoveel mogelijk te bereiken.”