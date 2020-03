Jonathan sterft in motorongeval: “Techniek en mechaniek was zijn leven” Hans Verbeke

18 maart 2020

19u36 0 Ieper Het ongeval dat dinsdagavond in Zillebeke het leven kostte aan vrijgezel Jonathan ‘Poltje’ Dehaerne , is bij velen als een mokerslag aangekomen. “Het is zo onrechtvaardig dat hem dit moet overkomen”, zeggen zijn moeder en stiefvader.

Christelle Sedeyn en haar partner zijn net als de rest van de familie en de talloze vrienden van Jonathan helemaal van slag. “Mijn zoon was na zijn werk op weg naar het huis van zijn beste vrienden Mike en Manuela in Zillebeke. Jonathan was gedomicilieerd bij ons in Kemmel, maar verbleef vaak bij Mike en Manuela. Hij werkt als mecanicien bij garage Warlop aan de Oostkaai in Ieper. Vroeger was hij aan de slag bij industriebouwer Valcke in Vlamertinge. Dinsdagavond had hij pech dat er een auto de baan kwam opgereden. Dat hij er niet meer is, slaat ons met verstomming.”

Altijd behulpzaam

“Jonathan was een crème van een kerel”, weet zijn stiefpa. “Techiek en mechaniek was zijn leven. De motor in de buik, zeiden we wel eens. Hij leefde er echt voor. Vrienden en familie speelden een belangrijke rol in zijn leven. Altijd stond hij klaar om een ander te helpen.”

Jonathan ‘Poltje’ Dehaerne wordt volgende week begraven in familiale kring. “We mogen van de overheid niet anders door het coronavirus”, zegt Kurt Ameel van uitvaartcentrum Leo in Ieper. “Ook een bezoek aan het funerarium is alleen toegelaten voor de naaste familie. Dat is pijnlijk, maar de actualiteit dwingt ons er toe. Het zorgt wel voor een aantal telefoontjes van mensen die vragen of ze toch niet kunnen langskomen, maar dat weigeren we uiteraard. De meesten zijn begripvol als we uitleggen waarom het niet mag. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang, zodat mensen weer afscheid kunnen nemen op de manier waarop ze dat wensen.”