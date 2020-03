Jonathan (34) verongelukt op zelfde weg waar boezemvriend Mike vijf maanden geleden crashte Hans Verbeke

20u53 134 Ieper Langs de Maaldestedestraat in Zillebeke is dinsdagavond motorrijder Jonathan ‘Poltje’ Dehaerne om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op korte afstand van zijn woning en Langs de Maaldestedestraat in Zillebeke is dinsdagavond motorrijder Jonathan ‘Poltje’ Dehaerne om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op korte afstand van zijn woning en in dezelfde straat waar vijf maanden geleden zijn boezemvriend Mike Hosten en diens dochtertje Heaven zwaargewond raakten, ook bij een motorongeval.

Jonathan Dehaerne reed iets na 18 uur met zijn Triumph Daytona in de richting van het centrum toen hij ter hoogte van de uitrit aan de Hoeve Siam - een gekende fruit- en groentezaak - verrast werd door een auto die plots de baan kwam opgereden. Even tevoren had de 34-jarige man met vrij hoge snelheid een andere wagen ingehaald. Aan de Hoeve Siam kon hij een aanrijding niet vermijden met de auto die van rechts kwam.

Passant reanimeert

De klap was bijzonder hevig. Jonathan Dehaerne sloeg te pletter tegen de personenwagen en kwam onder zijn motor terecht. Een buurtbewoner en een passant haalden de tweewieler van hem af. Een ambulancier die vlak na het ongeval passeerde, hielt halt en startte de reanimatie, in afwachting van de komst van een ziekenwagen en een MUG-team. Hulp kon echter niet meer baten, de motorrijder overleed ter plaatse.

Dame weggeleid

De bestuurster van de personenwagen, een oudere vrouw, verkeerde in shock. Ze werd door een passant uit haar voertuig gehaald en weggeleid, zodat ze niet langer met de aanblik van het slachtoffer moest geconfronteerd worden. De brandweer kwam ter plaatse om een tent te plaatsen op de plaats waar het slachtoffer overleed. Vrienden van hem die over het ongeval gehoord hadden, snelden ook naar de Maaldestedestraat die enkele uren afgesloten werd voor alle verkeer.

Boezemvriend Mike

Jonathan Dehaerne, in zijn ruime vriendenkring gekend als ‘Poltje’, was vrijgezel en woonde in de buurt. Hij was de boezemvriend van Mike Hosten, die in oktober vorig jaar langs dezelfde Maaldestedestraat ook een zwaar motorongeval had. Met zijn dochtertje Heaven achterop botste hij tegen een tractor die een indraaimanoeuvre uitvoerde. Mike Hosten overleefde, maar draagt voor de rest van zijn leven de zware gevolgen van het ongeval. Dochtertje Heaven raakte iets minder zwaargewond.