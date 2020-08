JOC Ieper zet coronaproof dansweek op poten Christophe Maertens

06 augustus 2020

14u51 1 Ieper Tijdens de tweede week van augustus organiseert A New Breeze, het artistiek project van jeugdhuis JOC Ieper, samen met Dansstudjoke een ‘dansweek’ voor jongeren vanaf 13 jaar. Van 10 tot 14 augustus laten ze je een week lang proeven van 10 dansstijlen. “Ideaal om de benen eens los te schudden.”

De selectie aan dansstijlen gebeurde niet zomaar, beide partners gingen te rade bij hun eigen leerlingen en vrijwilligers. Het resultaat is een uitgebreid dansaanbod, waarbij professionele dansers, elk expert in hun stijl, dansles geven. Het programma bestaat uit workshops binnen de meer ‘klassieke dansstijlen’, afgewisseld met enkele vernieuwende dansen. Er staat initiatie in zowel Jazz, Swing, Moderne dans, Partnering, Salsa, Flamenco, Bollywood, Urban Latin, Girly Hip Hop en Waacking op het programma.

De dansweek vindt plaats in de theaterzaal van Cultuurcentrum Het Perron in Ieper. Deelnemen kan voor minstens één volledige dag en samen met iemand uit de persoonlijke bubbel om de contactdansen écht te kunnen aanleren. Er zijn verschillende prijsformules afhankelijk van het aantal deelnamedagen. Wie nog wenst deel te nemen moet snel zijn, want de inschrijvingen sluiten op zondag 9 augustus om 18 uur

“Het is de ideale gelegenheid voor alle jongeren van Ieper en deelgemeenten om de benen nog eens – coronaproof- los te gooien”, aldus schepen Dimitry Soenen (N-VA). Meer info over prijzen, dansstijlen en inschrijving via www.anewbreeze.be of via Facebook.