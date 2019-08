JOC gebruikt omgebouwde bus als uitvalbasis voor zomerbar Christophe Maertens

12 augustus 2019

Jeugdhuis JOC Ieper organiseert deze maand op drie woensdagen een zomerbar. De zomerbars zullen plaatsvinden in het Hamiltonpark op de vestingen in Ieper. "Een omgebouwde bus moet daarbij dienen als uitvalsbasis."

Een echte zomerbar is er dit seizoen niet te vinden in Ieper. De medewerkers en vrijwilligers van het Iepers Jongeren Ontmoetingscentrum (JOC) vinden dat blijkbaar wel spijtig en stampten zelf iets uit de grond. “Het initiatief voor de zomerbar komt inderdaad van onze vrijwilligers en medewerkers”, zegt permanent verantwoordelijke Ward Schoutteten. “Waar het JOC gelegen is er niet echt plaats om buiten iets te doen. De vrijwilligers vonden het wel spijtig dat er na het werk niets kon worden gedronken op een terrasje. Daaruit is het idee voor een zomerbar gegroeid.”

Als uitvalsbasis gebruikt het JOC een omgebouwde bus. “Dat voertuig is al even in ons bezit en we bouwen het om. Zo zullen er frigo’s in de bus te vinden zijn. De bus, die ook werd beschilderd, kan na de zomerbars voor andere doeleinden worden gebruikt.”

Het plan is nu om op drie woensdagen iets te doen met de bus aan de Evenementenweide langs de Oudstrijderslaan in Ieper.

Nu woensdag 14 augustus vanaf 16 uur maakt het JOC er een Mexicaanse avond van. “Er zijn zomerse deuntjes voorzien door Morocho Loco, ElLoco en Groundctrl & Vers. Er zijn heerlijke taco’s door Manuel Kartel en wie vier Desperados koopt, krijgt er een gratis”, aldus het JOC. “Op 21 augustus spelen we een film op onze zomerbar. Weke film weten we nog niet. We laten het publiek beslissen via een poll op de pagina van JOC Ieper. De film met de meeste voorkeurstemmen, draaien we. De openluchtfilmvertoning, die bij valavond start, is met de nodige popcorn. Mensen brengen best hun kussen en dekentje mee.”

De laatste zomerbar valt op 28 augustus, maar voor die datum staat het programma nog niet vast. “Bij regenweer halen we de zon in huis en gaan de activiteiten door in het café van JOC Ieper. In ieder geval is het de bedoeling dat het heel gezellig wordt”, aldus nog Ward. Meer info via de Facebookpagina van het JOC Ieper.