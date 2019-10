Jill Peeters toe aan nieuwe uitdaging? Brandweer Westhoek biedt oplossing LSI

25 oktober 2019

14u45

Bron: LSI 0 Ieper Het aangekondigde afscheid van Jill Peeters (44) als weervrouw op VTM heeft de brandweer van de zone Westhoek tot een jobaanbieding geïnspireerd. “Wij weten alvast iets leuks”, staat op hun Facebookpagina te lezen. Jill kreeg er alvast al een gepersonaliseerde brandweeruitrusting aangemeten.

Jill Peeters kondigde deze week aan dat ze eind december na zowat 20 jaar afscheid neemt als weervrouw bij VTM. Maar wat ze precies in de toekomst gaat doen, is vooralsnog onduidelijk. “Die vraag die open blijft, was voor ons voldoende om op onze Facebookpagina iets ludiek te posten”, lacht Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Wij bieden haar aan om brandweervrouw te worden.” Jill kreeg er alvast al een gefotoshopte, gepersonaliseerde brandweeruitrusting aangemeten. “Altijd leuk om het bereik van onze Facebookpagina te verhogen”, aldus nog Louagie. “Een zo groot mogelijk bereik is in tijden van noodsituaties belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het bericht is daarbovenop een bedankje naar Jill, die toch 20 jaar lang vele huiskamers heeft gevuld met haar weerberichten. En het plaatst de job als vrijwillig of professioneel brandweerman of –vrouw nog eens extra in de kijker.” De volledige Facebookpost van de brandweerzone Westhoek: “Weervrouw Jill Peeters gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wij weten alvast iets leuks: Brandweervrouw Peeters #bedanktjill #welkom #brandweer #voormensendier #wijzijnervooru #nieuweuitdaging #newjob #jobofyourlife VTM NIEUWS VTM WEER Jill Peeters VTM”