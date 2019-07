Jeugdwerking ziet waterleiding van nieuwe lokalen gesaboteerd: “Maar we stappen niet naar de politie. We willen praten met de dader” Christophe Maertens

18u03 0 Ieper Vandalen hebben de waterleiding aan de nieuwe lokalen van jongerenwerking Be You in Ieper stuk gemaakt. Hoeveel water er zo verloren is gegaan, is nog niet bekend. Opvallend: de organisatie stapt niet naar de politie. “We willen praten met wie dit heeft gedaan. Als we de zaak op zo’n manier kunnen uitklaren, kan dat alleen maar positief zijn.”

In Ieper zijn vrijwilligers volop bezig met nieuwe lokalen van de jeugdwerking Be You. “Het is een onafhankelijke vzw die zich inzet voor jongeren. We bestaan een vijftal jaar”, zegt jeugdwerker Henri Menheere. “We coachen jongeren en willen hen helpen groeien, zodat ze zichzelf leren erkennen en waarderen. We werken daarbij samen met de stad en doen een beroep op sponsors.”

Drie jaar geleden kwam de vzw in het bezit van een caravan, die als uitvalsbasis werd gebruikt. Jongeren gingen erheen om te chillen. “We hebben daarnaast een pannakooi voor straatvoetbal”, zegt Menheere. “We bleven groeien en hebben nu een vaste stek aan het Scholierenpad op een stuk grond achter warenhuis Delhaize. Onze vzw kwam tot een overeenkomst met de winkelketen, zodat we van de grond gebruik kunnen maken. Een sponsor bezorgde ons enkele containers en daarmee zijn we nu vaste lokalen aan het maken.”

We weten niet hoeveel water er is weggelopen, dus we kunnen nog niet zeggen hoe groot de schade is. Het is in ieder geval een stevige tegenslag Henri Menheere

De initiatiefnemers moeten nu evenwel met een forse tegenslag afrekenen. “Een of meerder vandalen hebben de waterleiding kapot gemaakt met een mes of een scherp voorwerp. De buis komt via de Delhaize naar onze lokalen. Toen we hier na het weekend arriveerden, bleek het water in het rond te spuiten. Iemand heeft met opzet de leiding stuk gemaakt. We weten niet hoeveel water er is weggelopen, dus we kunnen nog niet zeggen hoe groot de schade is. Het is in ieder geval een stevige tegenslag.” Be You is dan wel een omheining aan het installeren, maar die nog niet volledig af. “Wij werken met vrijwilligers en die mensen kunnen natuurlijk hier niet altijd aan de slag zijn. Het vraagt een beetje tijd om alles af te werken.”

De vereniging kreeg al eerder met kleinere incidenten af te rekenen. “Zo werd twee jaar geleden het net van onze pannakooi stuk gemaakt. Ook werden boomstammetjes om op te zitten ei zo na in het water geworpen. Het gaat vermoedelijk telkens om een andere dader, maar ik heb niet het flauwste benul wie”, zegt de jeugdwerker. Het is wel frustrerend dat we worden tegengewerkt. Met de hulp van tientallen vrijwilligers en heel wat giften zijn we sinds vorig jaar bezig met onze jeugdlokalen. Het is de bedoeling dat alles deze zomer klaar is. Het is een werk van lange adem met veel geduld. Dergelijke zaken kunnen we dus missen als kiespijn.”

En toch zal Henri Menheere geen klacht indienen bij de politie. “Wel doe ik een oproep naar de dader om naar ons toe te komen en met mij te praten. Ik zou graag weten waarom hij dit heeft gedaan. Was de vandaal onder invloed of gefrustreerd door iets? Het is niet dat ik geen vertrouwen heb in de politie, maar we als burgers de zaak op zo’n manier kunnen uitklaren, dan kan dat alleen positief zijn.”