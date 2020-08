Jeugdverblijven dreigen leeg te staan in het najaar: “Geen middelbare scholen en ook nog altijd geen buitenlandse scholen” Christophe Maertens

27 augustus 2020

18u06 0 Ieper Heel wat uitbaters van jeugdhuizen kijken met een bang hart uit naar het najaar. Veel boekingen worden geannuleerd omdat het voor scholieren uit het middelbaar verboden blijft op meerdaagse daguitstap te gaan.

“Bij ons zijn er 5 tot 6.000 overnachtingen in het najaar en dat gaan er dit jaar slechts enkele honderd zijn”, zegt Matti Vandemaele van Peace Village in Mesen. “Dat is zowel bij ons in de Westhoek zo, maar evengoed in bij de jeugdverblijfcentra aan de zee. Overal stelt zich hetzelfde probleem. Door de maatregel komt voor een aantal van de centra het voortbestaan in gedrang.”

Dieter Taerwe, centrumverantwoordelijke van CJT De Iep en ’t Wikhof langs de Poperingseweg in Ieper, bevestigt dat het er niet goed uitziet voor het najaar. “Afgelopen zomer viel het goed mee bij ons en dat dankzij de vakantiekampen van de jeugdbewegingen en vooral Kazou (de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit, nvdr). Die organisatie kon met hun activiteiten niet naar het buitenland en heroriënteerde zich een beetje. Op die manier vonden er Kazou-groepen bij ons onderdak.” Voor het najaar is de agenda echter bijna leeg. “Hier bij ons in Ieper zijn het vooral middelbare scholen die komen en wat minder lagere scholen. Net die middelbare scholen mogen echter tot aan de kerstvakantie nog niet op meerdaagse uitstap. Daarnaast zien we ook de buitenlandse – de voor de coronacrisis bestond de helft van mijn bezoekers uit Britten – gasten nog niet direct terugkomen.”

De Iep en ’t Wikhof zijn een onderdeel van vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), waartoe ook bijvoorbeeld De Lork in Kemmel behoort. “In De Lork ziet de bezetting er wat beter uit, omdat daar meer lagere scholen een onderkomen krijgen”, aldus Dieter. “Of we niet gaan moeten sluiten? Neen, bij ons is dat niet aan de orde. Maar deze situatie mag uiteraard niet blijven duren. Voor het personeel kunnen we terugvallen op tijdelijke werkloosheid en tijdens de lockdown hadden we recht op verschillende premies, onder meer voor jeugdverblijfcentra.” In De Iep en ’t Wikhof werken het equivalent van 2,5 tot 3 vaste personeelsleden. Gelukkig kunnen we nog gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid tot eind december” De situatie is niet alleen minder rooskleurig voor het verblijf zelf, ook de toeleveranciers raken in de problemen. “Zo moest de wasserij nog bijna geen linnen komen ophalen. De eigenaar van de wasserij vertelde dat hij op 5 procent van zijn normale omzet draait. Maar we kijken met zijn allen hoopvol uit naar het voorjaar, hopelijk is alles dan opnieuw een beetje normaal.

Een gelijkaardig geluid is te horen bij Luc Gryson van De Bosgeus in Nieuwkerke. “Niet alleen de scholen haken af, maar ook veel familiegroepen. “Het is een situatie die niet mag blijven duren. Onze vaste kosten lopen verder en we hopen dat de 12,1 miljoen euro die de overheid vrijmaakt als steun voor de jeugdsector soelaas brengt. Hopelijk komt het niet zover dat we medewerkers moeten ontslaan. Wij genieten dan wel van subsidies, maar die zijn niet voldoende om de lonen te betalen. Als je dan geen inkomen meer kan creëren, dat op zich al laag is bij sociaal toerisme, en je hebt geen reserve meer, dan moet er iets gebeuren. Daarnaast hebben we heel wat goederen, zoals fruitsap en melk, aangekocht. Die producten blijven niet eeuwig goed.

Eerder deze week riep Kojeva West, een koepel van enkele onafhankelijke jeugdverblijfcentra en hostels in West-Vlaanderen, op om de meerdaagse schooluitstappen op een veilige manier weer mogelijk te maken. “We hebben deze zomer met de zomerkampen bewezen dat het kan!”, zegt Matti Vandemaele nog.