Jeugdhuis JOC opent zomerbar: “Onze jeugd verdient een zomers coronaproof aanbod” Christophe Maertens

17 juli 2020

10u38 0 Ieper Tijdens de zomervakantie gaat jeugdhuis JOC Ieper tijdelijk outdoor met een zomerbar. Vanaf 29 juli tot en met 8 augustus kun je op woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 15 uur terecht op JOC Outdoors in het Hamiltonpark. “Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar naar zes openingsdagen”, zeggen verantwoordelijken Niels en Charina.

Het idee van een zomerbar ontstond vorig jaar onder de vrijwilligers. Omdat het terras van het JOC in de schaduw ligt, is het minder geschikt om iets buiten te organiseren. De vernieuwde evenementenweide op het Hamiltonpark vormt het perfecte groene decor voor dit project. De lijnbus van de jeugdraad die de JOC-vrijwilligers vorig jaar ombouwden tot bar vormt opnieuw de uitvalsbasis.

“Onze jeugd verdient een zomers coronaproof aanbod en ik ben blij dat het jeugdhuis daarop inspeelt”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “JOC Outdoors is meer dan zomaar een zomerbar, het is echt een jeugdhuis in openlucht. Naast de bar zijn er ook enkele randactiviteiten, creatieve workshops, een foodtruck en een optreden. Voor het jeugdhuis vormt dit evenement een uitgelezen kans om een nieuw publiek aan te trekken.”

Toegang tot de zomerbar is gratis, maar om alles veilig te houden, is de capaciteit beperkt. Meer info en updates vind je op Facebook.