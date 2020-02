Jeroen Vinckier (23) uit Ieper is de enige West-Vlaming in finale Minster Gay 2020: “Het gebeurt dat ik word nagekeken, maar vooral het feit dat de katholieke kerk ons discrimineert stoot mij tegen de borst.” Christophe Maertens

14 februari 2020

13u34 0 Ieper In Antwerpen werden donderdagavond de twaalf finalisten die strijden om de titel Mister Gay 2020 voorgesteld. Als enige West-Vlaming staat Jeroen Vinckier uit Ieper tussen de ‘gouden 12’. De twintiger wil vooral werk maken van de discriminatie hij nog steeds ondervindt in de katholieke kerk. “Het zou mooi zijn mocht ik voor het altaar kunnen trouwen met mijn vriend.”

“De Mister Gay-organisatie gaat voor het 8stejaar op rij op zoek naar een man met uitstraling, een sterke persoonlijkheid en bovenal een ambassadeur, een rolmodel die gebeten is door de LHBT-thematiek”, aldus de organisatoren van Mister Gay Belgium. LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.

“Aan de oproep om de 26-jarige, FC Eksaarde voetballer, Matthias De Roover, op te volgen als Mister Gay Belgium 2020 gaven meer dan 95 mannen een positief gevolg. Afgelopen donderdag werden in de Antwerpse zaal AthenA in aanwezigheid van Federaal Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle en héél wat bekende gezichten, de ‘gouden 12’ Mr. Gay Belgium-finalisten 2020 voorgesteld.”

Naar Rome

Tussen hen een West-Vlaming: Jeroen Vinckier (23), een sales advisor afkomstig uit Roeselare, maar sinds een week inwoner van Ieper. “Met mijn deelname aan Mister Gay wil ik vooral aankaarten dat er in de katholieke wereld nog altijd veel weerstand is tegen anders geaarde mensen”, aldus Jeroen. “Ik ga als ik kan naar de mis. Het gebeurt dat ik nog word nagekeken, maar vooral het feit dat de katholieke kerk ons discrimineert stoot mij tegen de borst. Ik zou daar graag eens over in debat gaan met de bisschop. Als het moet zou ik mijn zaak zelfs gaan pleiten naar Rome! Mijn wens is te kunnen trouwen voor de kerk met mijn vriend.”

De kandidaten aan Mister Gay moeten nu gedurende 4 maanden hun thema zoveel mogelijk in de aandacht brengen. De afsluiter van Mr. Gay Belgium 2020 vindt plaats op zaterdag 23 mei met een finalegala in Theater Elckerlyc in Antwerpen. “Of ik kans maak op de titel? Iedereen die deelneemt, maakt wel kans. Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ik denk er momenteel eigenlijk nog niet aan. Ik ga nu vooral werk maken van mijn campagne, daarna zien we wel.”

Vanaf nu kan iedereen gratis zijn of haar stem uitbrengen op één van de 12 finalisten via de gay lifestyle tv-zender OUTtv. (www.out.tv)

Sport4All

De Mister Gay-organisatie lanceert, naast de bekendmaking van de 12 finalisten, een nieuwe campagne om de acceptatie van LGBT’ers te vergroten. “Als voorvechter van gelijkheid en de mening dat iedereen overal 100 procent zichzelf moet kunnen zijn, ook binnen de sportwereld, wil de regerende Mister Gay Belgium Matthias De Roover zijn boodschap blijven verspreiden met als doel de aandacht te vestigen op de problematiek rond LGBT’ers in de sport en het voetbal. Onder dat motto lanceert hij de ‘Sport4All’video- en postercampagne i.s.m. enkele bekende sportfiguren zoals Jelle Van Damme, Freddy De Kerpel, Jorik Hendrickx, Ann Wauters, Daniella Somers”, aldus de Mister Gay-organisatie. Royal Belgian Football Association (RBFA) werkt sinds kort samen met MGB 2019 Matthias De Roover, zelf actief voetballer bij FC Eksaarde. Hij zal vanaf februari 2020 als contactpersoon-aanspreekpunt fungeren voor sporters, voetballers met LHBT vragen en zal hen in contact brengen met specifieke LHBT organisaties in België wanneer ze dit wensen.