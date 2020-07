Jeans Indeco is failliet, elf mensen verliezen hun job. De productie vond plaats in Tunesië, er was een fabriekswinkel in de Rozendaalstraat Erik De Block

16 juli 2020

15u11 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de nv Jeans Indeco uit Ieper failliet verklaard. Er verliezen daardoor elf mensen hun job. De meeste werknemers waren bedienden. Indeco is een bedrijf met een rijke geschiedenis. Het werd opgericht in juli 1991. Jeans Indeco bevindt zich op de industriezone in de Rozendaalstraat, rechtover biobakkerij De Trog.

De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator. “Het faillissement is het rechtstreeks gevolg van de coronacrisis”, vertelt hij. “Zeventig procent van het cliënteel viel weg. Onder meer FNG, de grootste Belgische modegroep die diverse winkels sloot. Indeco verloor ook een grote Franse klant. Er zijn klanten met vrij grote openstaande facturen. De productie vond plaats in een nevenbedrijf in Tunesië en daar stopt het ook. Er werd voornamelijk gewerkt voor winkelketens. Er was een vrij grote stock.”

Er was in Ieper ook een winkelverkoop. ‘Gesloten wegens omstandigheden’, zo staat er daar te lezen. Volgens de curator is de kans op een overnemer nihil. “Vermits er geen productie in ons land was”, zegt Stefaan De Rouck. “Een machinepark is er in Ieper bovendien niet meer. Het gebouw zit niet in het faillissement want het gebouw behoort toe aan een andere vennootschap.”