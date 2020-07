Jeans Indeco failliet, elf mensen op straat Erik De Block

16 juli 2020

15u11 2 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft nv Jeans Indeco uit Ieper failliet verklaard. Elf mensen, vooral bedienden, verliezen hun job.

Jeans Indeco, opgericht in juli 1991, was gevestigd op de industriezone in de Rozendaalstraat. De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator. “Het faillissement is het gevolg van de coronacrisis”, vertelt hij. “Zeventig procent van het cliënteel viel weg. Onder andere FNG, de grootste Belgische modegroep die verschillende winkels sloot. Indeco verloor daarnaast ook een grote Franse klant.”

Het bedrijf had in Ieper ook een winkel. ‘Gesloten wegens omstandigheden’, staat daar te lezen. Volgens de curator is de kans op een overnemer nihil. “Omdat de productie in Tunesië gevestigd was en niet in ons land was”, legt De Rouck uit.