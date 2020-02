Jean-Marie Dedecker komt spreken in Ieper Christophe Maertens

12 februari 2020

16u00 5 Ieper Politicus Jean-Marie Dedecker is op 26 februari te gast in Ieper. De burgemeester van Middelkerke komt op uitnodiging van Jong N-VA Ieper.

“Jean-Marie Dedecker komt in het Vleeshuis zijn visie geven over de federale regeringsvorming en komt er ook zijn nieuwste boek ‘Geen blad voor de mond’ voorstellen”, zegt Brecht Lottegier van Jong N-VA Ieper, die in het verleden al de historicus en migratie-expert Joren Vermeersch en de Izegemse Burgemeester Bert Maertens uitnodigde. “We willen verschillende interessante personen en stemmen aan bod laten komen. De sprekers geven hun eigen visie op de politiek of het maatschappelijke leven. Het maakt voor ons niet uit van welke politieke strekking ze zijn. Als ze een interessant debat op gang kunnen brengen, zijn ze welkom.”

Plaatsen zijn te reserveren bij brecht.lottegier@n-va.be. Tickets kosten vijf euro.