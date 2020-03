Jan Yperman Ziekenhuis zoekt helpende handen Christophe Maertens

27 maart 2020

10u56 17 Ieper Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis is op zoek naar mensen die willen helpen. Zowel medische geschoolden als vrijwilligers zijn welkom.

“Onze mensen hebben het momenteel heel erg druk, ze blijven al onze patiënten de beste zorgen geven én houden ons ziekenhuis draaiende in deze uitzonderlijke omstandigheden”, aldus woordvoerder Pieter Jan Breyne. “Wie een handje wil helpen, is heel erg welkom.” Het ziekenhuis roept studenten verpleegkunde, artsen in opleiding of gepensioneerde hulpverleners op te komen helpen. Die mensen kunnen een mailtje sturen naar extravolk@yperman.net. “We nemen contact met je op waar en wanneer we op jou een beroep kunnen doen”, klinkt het. Ook vrijwilligers zonder zorgervaring zijn welkom, om bij te springen op andere diensten zoals de keuken, de logistiek of in het onderhoud. Wie op die manier zijn steentje wil bijdragen kan een mail sturen naar vrijwilliger@yperman.net. “Wij danken uit naam van al onze patiënten en alle collega’s iedereen voor zijn of haar hulp.”