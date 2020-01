Jan Yperman Ziekenhuis wapent zich tegen coronavirus Christophe Maertens

31 januari 2020

17u08 0 Ieper De ziekenhuizen in onze regio nemen voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Er is nog niemand besmet in ons land, maar de ziekenhuizen willen klaar zijn voor als dat toch gebeurt. Ook in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is dat het geval.

“Alle patiënten worden bij triage op spoed systematisch bevraagd. Als een patiënt voldoet aan een van enkele criteria – bijvoorbeeld ernstige acute luchtweginfectie met tekens van longontsteking of een reis naar China in de 14 dagen voor het begin van de symptomen – wordt die meteen geïsoleerd op spoed en komt een heel team in actie”, zegt Pieter-Jan Breyne, woordvoerder van het ziekenhuis. “Het gaat daarbij om een arts infectiebestrijding, de mensen van het team ziekenhuishygiëne … Die mensen dragen meteen een FFP2-masker, het zogenaamde eendenbekmasker. Het labo zal dan testen uitvoeren op een ‘respiratoir staal’ van de patiënt om andere ziektes uit te sluiten. Voor detectie van het coronavirus zal het staal opgestuurd worden naar het UZ Leuven, waar alle potentiële Corona-virusstalen onderzocht worden voor België.”

Het ziekenhuis roept mensen onder meer via affiches in wachtkamer van de spoedafdeling om meteen te melden wanneer ze ziek zijn én recent een reis naar China hebben gemaakt.

“Mocht er een ‘verdacht’ of bevestigd geval zijn, dan wordt die patiënt overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, het referentieziekenhuis hiervoor voor ons land. Voor alle duidelijkheid, het gaat bij ons om voorzorgmaatregelen die gelukkig nog niet in de praktijk moeten worden gebracht.”