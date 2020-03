Jan Yperman Ziekenhuis verzorgt 7 coronapatiënten, waarvan 1 op intensieve zorgen Christophe Maertens

18 maart 2020

13u24 108 Ieper

In het Jan Yperman Ziekenhuis zijn momenteel 7 mensen opgenomen met COVID-19, waarvan één patiënt op intensieve zorgen ligt.

In ons land liggen momenteel 496 coronapatiënten in het ziekenhuis en daarvan liggen er 7 mensen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Eén daarvan ligt op intensieve zorgen. In totaal liggen 100 mensen over heel België op intensieve zorgen.

Het ziekenhuis riep de webpagina www.coronajyz.be in het leven om vragen over het coronavirus te beantwoorden. “Daarop trachten we alle vragen en antwoorden te bundelen die te maken hebben met ons ziekenhuis”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Neem geregeld een kijkje, de pagina wordt meermaals per dag aangevuld en bijgewerkt.”

Warme wensen

Ondertussen zette het ziekenhuis een initiatief op poten om patiënten, die momenteel geen bezoek kunnen krijgen, een hart onder de riem te steken. “In tijden van afstand nemen, willen we eigenlijk nog dichter bij onze naasten zijn. Bezoekjes kunnen helaas niet, maar een kaartje, tekening of een berichtje wel”, aldus het ziekenhuis. “Wie zijn familielid, vrienden of kennissen een hart onder de riem wil steken of virtueel wil knuffelen, kan dat doen. Wensen of een digitale wenskaart kan je sturen via warmewensen@yperman.net. Via de Bpostapp ‘Mobile Postcard’ of de Hallmarkapp kan je digitale wenskaarten sturen zonder je naar het postkantoor moet. Richt ze aan het JYZ en wij doen de rest!” Mensen die iets sturen moeten zeker de naam en het kamernummer van de patiënt vermelden. “Ook bij het komen wisselen van de vuile was voor de propere was – wat kan op werkdagen van 14 uur tot 20 uur - kan een kaartje of een hartverwarmende boodschap worden meegegeven. Stop een leuke verrassing in de afgesloten waszak.”