Jan Yperman Ziekenhuis versoepelt bezoekregeling: “We zijn al weken coronavrij, maar we blijven waakzaam” Christophe Maertens

28 augustus 2020

17u16 0 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is er al weken niemand meer opgenomen met Covid-19. “Vanaf maandag kunnen we dan ook onze bezoekregeling versoepelen.”

Het ziekenhuis kan door de gunstige cijfers de bezoekregeling een beetje aanpassen. “We willen, ook onder de huidige omstandigheden, toch zo open en gastvrij mogelijk zijn voor onze patiënten en hun omgeving, maar tegelijk ook zo veilig mogelijk. De regel is per patiënt één bezoeker tegelijk tussen 14 uur en 20 uur. Er is dus geen sprake meer van een ‘vaste bezoeker’. Een uitzondering is de materniteit. Daar kunnen tot twee bezoekers tegelijk tussen 16.30 uur en 19.30 uur”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Belangrijk is dat alle bezoekers uit de bubbel van de patiënt komen en alle voorzorgsmaatregelen in ons ziekenhuis - mondmasker, handhygiëne, afstand houden waar mogelijk - strikt navolgen.”

Het labo van het ziekenhuis blijft wekelijks meer dan duizend coronatests uitvoeren, maar het aantal positieve resultaten blijft laag: minder dan een halve procent de voorbije twee weken. “We komen wekelijks met een team van artsen, verpleegkundigen, directie, mensen van het labo en van allerlei ondersteunende diensten samen om de situatie te evalueren en waar nodig bij te sturen”, besluit nog de woordvoerder. Patiënten en bezoekers vinden alle actuele corona-info en –maatregelen op www.coronajyz.be.