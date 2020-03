Jan Yperman Ziekenhuis opent tijdelijke screeningsafdeling corona Christophe Maertens

04 maart 2020

08u16 0 Ieper Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper heeft al verschillende mensen getest op het coronavirus, maar nog niemand werd positief bevonden. Het ziekenhuis werd een tijdelijke screeningsafdeling geopend waar patiënten terecht kunnen voor een staalname. “Neem eerst contact op met de huisarts.”

“Het Jan Yperman Ziekenhuis werkt nauw samen met de huisartsen in de aanpak van de uitbraak van het coronavirus”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Bij de huisartsen ligt de belangrijke taak om de eerste triage te doen tussen patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus - volgens de gevalsdefinitie van de federale overheid - en andere patiënten. Het Jan Yperman Ziekenhuis vraagt met aandrang dat mensen die zich ongerust maken omdat ze mogelijk symptomen van het coronavirus vertonen, steeds eerst hun huisarts al dan niet telefonisch te contacteren, of in geval van onbeschikbaarheid de huisarts van wacht of het wachtnummer 1733.”

Staalname

In het Jan Yperman Ziekenhuis werd een tijdelijke screeningsafdeling geopend waar patiënten, enkel na verwijzing door hun huisarts, terecht kunnen voor een staalname. “Deze tijdelijke afdeling staat los van de spoedafdeling. Patiënten met ernstige ziektetekenen kunnen, zoals steeds, terecht op de spoedafdeling, waar ze, indien er vermoedens zijn van coronabesmetting, geïsoleerd worden. Zo wordt het besmettingsgevaar tot een minimum beperkt. We herhalen graag dat het essentieel is dat je altijd eerst contact opneemt met je huisarts en je je dus niet op eigen initiatief aanmeldt voor een eventuele staalname.”

“Dit zijn voor alle duidelijkheid preventieve maatregelen”, aldus de woordvoerder. “Waakzaamheid is geboden, maar paniek en onrust zijn absoluut niet nodig. Tot op heden testte geen enkele patiënt van ons ziekenhuis positief op het coronavirus.”

Multidisciplinair team

Het Jan Yperman Ziekenhuis volgt de situatie rond het coronavirus op de voet en staat in nauw contact met de bevoegde overheden. “Elke dag evalueert een multidisciplinair team van het ziekenhuis de stand van zaken en de gepaste maatregelen die eventueel nodig zijn, in het belang van de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers en artsen”, klinkt het nog.