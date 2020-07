Jan Yperman Ziekenhuis is klaar om nieuwe Covid-patiënten op te vangen Christophe Maertens

20 juli 2020

15u32 1 Ieper Mocht het nodig blijken, dan is het Jan Yperman Ziekenhuis klaar om nieuwe Covid-patiënten op te vangen. Tot nu is het hospitaal nog altijd coronavrij, nadat eerder de laatste coronapatiënt naar huis werd gestuurd.

Sinds het begin van de coronacrisis werden 242 patiënten met Covid-19 opgenomen in Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Vijftig daarvan hebben het virus niet overleefd. Sinds eind vorige maand is het ziekenhuis coronavrij. “Sindsdien zijn er geen nieuwe Covid-patiënten bij ons binnengekomen”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “We zijn echter klaar om hen op te vangen als dat nodig mocht blijken. Ons ziekenhuis heeft zijn bezoekregeling nog altijd niet versoepeld, omdat er steeds het risico was van een tweede golf, wat nu misschien realiteit aan het worden is. We zien de activiteit in onze screeningspost toenemen, wat nog een teken is dat het aantal besmettingen weer stijgt.”

Nieuwe besmettingen

In Ieper zijn er sinds 18 juli geen nieuwe gevallen bijgekomen volgens de website coronafacts.be. In de maand daarvoor werden er in totaal zeven nieuwe besmettingen opgetekend. In totaal raakten al 282 inwoners besmet met corona, wat acht op 1.000 inwoners is. In Poperinge werd de afgelopen maand één besmetting geconstateerd, wat het totaal aantal gevallen op 91 brengt, of vijf op 1.000 inwoners.