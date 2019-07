Jan Yperman Ziekenhuis heeft nieuwe raad van bestuur Christophe Maertens

09 juli 2019

17u04 0 Ieper Tijdens de raad van bestuur van 02 juli hebben de twaalf bestuurders van het Jan Yperman Ziekenhuis een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen.

Sinds 2 juli is professor dr. Koenraad Vandewoude voorzitter van de raad van bestuur van het Jan Yperman Ziekenhuis. Hij volgt professor dr. Gustaaf Van Herck op. Mevrouw Emmily Talpe, burgemeester van Ieper, is de nieuwe ondervoorzitter, meester Marnix Muylle de nieuwe secretaris.

“De raad van bestuur van het Jan Yperman Ziekenhuis houdt eraan uitdrukkelijk professor dr. Gustaaf Van Herck en de andere uittredende bestuurders te bedanken voor hun vele jaren van inzet en engagement”, klinkt het.

De volledige raad van bestuur bestaat voortaan uit Koenraad Vandewoude, Emmily Talpe, Marnix Muylle, Lieven Danneels, Lieven Delvoye, Geert Dumolein, Jan Durnez, Filip Lefevere, Eva Ryde, Jan Vandenweghe, Pascal Verdonck en Dries Wyffels

“De raad van bestuur is uitgegaan van een goede mix van expertise en eigenschappen die nodig zijn om een modern en innovatief ziekenhuis te besturen”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. “Dat gaat onder meer om ervaring in de complexe ziekenhuiswereld, kennis van de ‘governance’-principes en een evenwichtige leeftijdsmix. De raad zet in op een dynamisch bestuur waarbij innovatie en locoregionale verankering een sleutelrol spelen. De bestuursleden vullen elkaar goed aan in kennis en expertise in de gezondheidszorg en het beleid.”