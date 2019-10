Jan Yperman Ziekenhuis heeft nieuwe hoofdarts llke Montag LBR

15 oktober 2019

16u15 0 Ieper Dokter Ilke Montag is de nieuwe hoofdarts van het Jan Yperman Ziekenhuis. Ze volgt dokter Lieven Allaert op.

Sinds oktober 2013 was dr. Allaert hoofdarts van het Jan Yperman Ziekenhuis. Daarvoor was hij in het Jan Yperman Ziekenhuis actief als chirurg en (vice)voorzitter van de medische raad. “Ik stond vierkant achter de fusie van drie kleine regionale ziekenhuizen tot het Jan Yperman Ziekenhuis. Dankzij die samensmelting kan ons ziekenhuis vandaag brede en hoogtechnologische zorg aanbieden voor de wijde regio. We werden ook een aantrekkingspool voor nieuwe artsen, medewerkers en patiënten”, aldus dr. Lieven Allaert.

Dr. Ilke Montag is afkomstig uit het Antwerpse. Ze studeerde in Diepenbeek en Antwerpen, en specialiseerde zich in de Nucleaire Geneeskunde. Aan de KU Leuven behaalde ze een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg en een postgraduaat operations management en aan de Universiteit Antwerpen een postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek. In 2011 volgde ze bijkomende opleidingen aan INSEAD in Fontainebleau (Fr.) voor het European Health Leadership Programme en nu aan de Internationale School Voor Wijsbegeerte in Leusden (Ned.).

Gedurende 6 jaar was Dr. Montag medisch diensthoofd in AZ Oudenaarde en zetelde in verschillende overlegorganen. Van oktober 2012 tot december 2015 was ze adjunct-medisch directeur van het AZ Sint-Lucas in Gent. Sinds januari 2016 was ze aan de slag als hoofdarts van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. “Uiteraard wil ik oog hebben voor de doelstellingen van het Jan Yperman Ziekenhuis, maar ook voor het proces om die doelen te bereiken”, vertelt dokter Montag. “Hoe zijn de intermenselijke verhoudingen in de loop van dat proces? Hoe haal je uit collega’s het beste? Hoe kun je als hoofdarts goed functioneren door zichtbaar te maken wat jou beweegt en wat jou in beweging houdt? Het netwerken, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, zal ongetwijfeld een vast punt worden op de (directie)agenda’s”, gaat ze verder. “Meer en meer groeit het besef in de sector, maar ook bij de geïnformeerde burger dat niet elke zorg nog op elke plaats kan en moet aangeboden worden. De patiënt, onze cliënt, wil een overwogen en onderbouwde beslissing kunnen nemen bij het kiezen van zijn zorg. Ik denk dat we met z’n allen moeten bewaken dat de zorg centraal blijft staan. De zorg voor de patiënt uiteraard, maar ook voor de individuele zorgverlener. Elke dag zet elk van de medewerkers zich maximaal in om het beste in zich naar boven te halen, maar helaas gaat het soms ook eens mis. We zijn nu eenmaal mensen en een steek laten vallen, hoort er af en toe helaas ook bij. Een belangrijke mijlpaal die we samen moeten kunnen halen is onze derde JCI-accreditatie. Elke nieuwe accreditatie is een stap naar nog betere zorg. Ik heb ernaar uitgekeken om in Jan Yperman aan de slag te kunnen gaan en samen met alle medewerkers verder te bouwen aan de ingeslagen weg.”